44 Дня… - патриотический проект Джавида Мамедова, посвященный Великой Победе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский исполнитель, участник вокального телепроекта "Голос країни" ("Голос Украины" или "Голос страны") Джавид Мамедов представил музыкальный патриотический проект "44 Gün" ("44 Дня"), сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки является сам Джавид Мамедов. Композиция посвящена Великой Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"Я преклоняюсь перед мужеством и доблестью наших шехидов и ветеранов Отечественной войны. Эти 44-е дня войны показали и доказали, кто мы есть! Да здравствует родной Азербайджан", - говорит исполнитель.

Напомним, что Джавид Мамедов также является автором патриотической музыкальной композиции "Qarabağdan Salam (Məktub)" ("Привет из Карабаха (Письмо)"), которую он исполнил в дуэте с Азадом Шабановым.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)