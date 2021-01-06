Церемонию вручения Grammy перенесли

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла церемонию вручения музыкальной премии Grammy на фоне тяжелой эпидемической ситуации в штате Калифорния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своем сайте журнал Rolling Stone.

Изначально 63-ю церемонию вручения Grammy планировалось провести 31 января. Однако, по информации издания, на фоне усугубляющейся ситуации с распространением нового коронавируса в Калифорнии организаторы приняли решение перенести ее как минимум на месяц. Точная дата пока не называется, известно лишь, что церемонию планируется провести в марте.

В конце ноября организаторы огласили список претендентов на музыкальную премию в 84 номинациях. Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, выдвинутая на премию в девяти категориях. По шесть номинаций получили певицы Дуа Липа, Тейлор Свифт и певец Родди Рич.