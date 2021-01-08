"Христианские храмы Азербайджана для детей" – яркая и познавательная книга

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Христианские храмы Азербайджана для детей", сообщает Trend Life.

В этой книге автор знакомит юных читателей с христианскими храмами в Азербайджане.

Багирзаде отмечает, что среди этих храмов есть и такие, которые за годы армянской оккупации азербайджанских земель были разрушены или подверглись попыткам арменизации.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены печатные издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)