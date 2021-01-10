Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов

БАКУ /Trend Life/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви" является важным событием и внесет значимый вклад в пропаганду и изучение творческого наследия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Об этом сказала Trend Life директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова.

По словам Аллы Байрамовой в текущем году в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана будет проведен ряд мероприятий, приуроченных к "Году Низами Гянджеви".

"Музеем будут организованы онлайн-мероприятия, выставки, круглые столы, концерты, посвященные "Году Низами Гянджеви". На данный момент в связи с карантинным режимом мы планируем реализацию данных проектов в формате онлайн, а дальше будем ориентироваться по ситуации", - отметила она.

Говоря о влиянии наследия Низами Гянджеви на творчество азербайджанских композиторов, директор музея подчеркивает, что к 800-летию гениального поэта нашими композиторами было написано множество музыкальных произведений по творчеству Низами Гянджеви. Среди них романсы Узеира Гаджибейли "Sənsiz" и "Sevgili canan", Фикрета Амирова "Gülüm", Шафиги Ахундовой "Nə gözəl", Джахангира Джахангировара "Gül camalın" и "Nazənin", Адыли Гусейнзаде "Vəslin həvəsi", Мамеда Исрафилзаде "Hüsnün gözəl", также в те годы по произведениям Низами создавали Георгий Бурштейн, Ольга Никольская, Гаджихан Мамедов, Сулейман Алескеров и другие.

Наряду с романсами были созданы произведения крупной формы – поэма "Памяти Низами" (Фикрет Амиров), опера "Хосров и Ширин" (Ниязи), детская опера "Искендер и Пастух" (Солтан Гаджибеков), опера "Низами" (Афрасияб Бадалбейли), симфония "Низами" (Фикрет Амиров) и другие.

Алла Байрамова подчеркивает, что основоположником "Низамианы" в азербайджанской музыке является выдающийся композитор Гара Гараев. Он стал первым в отечественной музыке, кто обратился к поэзии Низами Гянджеви, вдохновившись сюжетами и образами произведений великого поэта и мыслите.

В 1939 году Гара Гараев написал на стихи Низами три теснифа: "Лейли", "Ширин" и "Сэрендж тэснифи". В 1947 году композитор создал симфоническую поэму "Лейли и Меджнун". Первое исполнение было представлено под управлением дирижера Ниязи. В 1948 году поэма была удостоена Сталинской премии второй степени. По мотивам поэмы Низами Гянджеви Гара Гагаев написал балет "Семь красавиц".

По словам директора музея, творчество Низами продолжает приковывать большой интерес со стороны композиторов, так, Сардар Фараджев написал для органа сочинение "Гасида" памяти Низами, Огтай Раджабов - детскую оперу "Хеир вэ Шэр".

Творчество Низами Гянджеви привлекало и привлекает не только композиторов, но и музыковедов, которые писали труды, диссертации и книги, среди них - Губад Гасымов, Саадет Абдуллаева, Гюльназ Абдуллазаде, Севда Гурбаналиева.

В рамках мероприятий, посвященных "Году Низами Гянджеви", музей планирует перевести на азербайджанский язык монографию Аллы Байрамовой "Поэмы Низами Гянджеви в контексте взаимоотражения искусств" и представить ее в более расширенном виде. Также в ближайшее время в американском журнале будет опубликована статья Байрамовой, посвященная отражению творчества Низами в музыкальной культуре.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)