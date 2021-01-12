Эмиль Кадыров выступил на международном фестивале "Белая трость" в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, живущий в Москве, стал одним из участников международного благотворительного фестиваля "Белая трость". Об этом, как сообщает Trend Life, исполнитель написал на официальной странице в социальной сети.

Организаторы фестиваля - комиссия Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик, некоммерческая организация "Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".

"Спасибо Диана Гурцкая за приглашение принять участие в фестивале "Белая Трость". Вы делаете потрясающий фестиваль! Столько талантливых, удивительных детей, которые придают вдохновение и счастье", - пишет Эмиль Кадыров.

Идея международного благотворительного фестиваля "Белая трость" состоит в том, чтобы оказать поддержку детям с ограниченными возможностями путем вовлечения их в творчество. Основное событие фестиваля - гала-концерт, в рамках которого дети с ограниченными возможностями выступают на одной сцене в совместных концертных номерах со звездами эстрады, кино, театра, спорта и политики.

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль прошел в Москве без гостей и зрителей в 2020 году. Трансляция концерта была представлена зрителям в январе 2021 года на телеканале НТВ.

(Автор: Джани Бабаева)