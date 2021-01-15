Первый и последний визит в Баку папы "Ералаша" Бориса Грачевского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался в Москве на 72-м году жизни от коронавируса.

В ноябре 2017 года в столице Азербайджана прошел "Ералаш-концерт" с участием художественного руководителя киножурнала Бориса Грачевского, или как его часто называют - папой "Ералаша". Тогда в интервью Trend Life Борис Грачевский поделился своими впечатлениями от визита.

"Я говорю, что в Баку не был 68 лет, то есть никогда. Приехал сюда впервые, мне очень хотелось посмотреть город. Баку - очень красивый, яркий, и несмотря на немного пасмурный день и отсутствие солнца, оно идет от каждого человека, который видит, узнает, помнит меня. Мне очень это приятно. Тепло и улыбки, которые я тут "собрал" в большом количестве, гуляя по городу и общаясь – это замечательно…", - рассказал тогда Trend Life папой "Ералаша", отметив, что ему очень приятно, что в Баку смотрят и любят "Ералаш".

Говоря о том, как родителям разглядеть в ребенке талант, Грачевский подчеркнул, что нет такого совета: "Если ребенок пока на этой стадии талантлив, то всего-навсего нужно быть внимательным к этому ребенку. Если родители заметят и помогут немножко, то все будет очень хорошо".

Визит Грачевского в Баку был связан еще и с отбором азербайджанских ребятишек для съемок в киножурнале "Ералаш". В предварительном конкурсе тогда отобрали самых ярких и интересных детей.

"Двоих замечательных ребят, которые поедут в Москву. Но они поедут в Москву бороться дальше, потому что у нас непросто заслужить главную роль в "Ералаше". Им нужно будет доказать, что они талантливы…, - отметил Грачевский, рассказав какими качествами должны обладать юные актеры "Ералаша". – "Там все вместе. У нас в кино бывает и то, и другое, и третье… Это и внешние данные, но скажем так, "хитрые" внешние данные – яркие, типажные и возможность играть. Если Бог поцеловал человека в темечко, то пусть работает".

Отметим, что на "Ералаше" выросло не одно поколение зрителей, и за около 50 лет киножурнал не потерял своей актуальности, показывая смешные и курьезные ситуации, над которыми от души можно посмеяться. А веселую песенку "Мальчишки и девчонки! А также их родители! Весёлые истории увидеть не хотите ли?...." – знает наизусть не одно поколение зрителей.

В Азербайджане большое количество поклонников "Ералаша", и тогда, в 2017 году, новость о том, что в Баку пройдет "Ералаш-концерт", вызвала небывалый интерес. Визит в Баку Бориса Грачевского надолго останется в памяти у его азербайджанских поклонников. А "Ералаш" – дело, которому Грачевский посвятил всю свою жизнь продолжит радовать и дарить улыбки...

(Автор и фото - Джани Бабаева)