Познаем наше христианское наследие – католическая церковь Пресвятой Девы Марии в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный Католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Костёл Пресвятой Девы Марии был возведенв Баку в 1912 году по проекту польского архитектора Иосифа Плошко, а в 1934 году был снесен большевиками.

Храм был отстроен заново, строительство было завершено в феврале 2007 года. 7 марта 2008 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне приняли участие в официальной церемонии открытия Католической церкви Пресвятой Девы Марии.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе Азербайджана, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки, Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц и Церкви Спасителя - немецко-лютеранской церкви в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)