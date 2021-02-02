БАКУ /Trend Life/ - Состоялось традиционное онлайн-мероприятие "Azərbaycan animasiyasının gələcəyi" ("Будущее азербайджанской анимации"), проводимое Международным фестивалем анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщили Trend Life организаторы проекта.

В мероприятии приняли участие представители анимационных студий Azanfilm, 3Dost, Harmony of Chaos, Tartoniks, Macara TV, Azkinder и Animafilm, а также режиссеры, продюсеры, художники-мультипликаторы, сценаристы, композиторы и специалисты компьютерной анимации (CGI-графики).

Руководитель отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов присутствовал на встрече в качестве почетного гостя. Он проинформировал о реформах, проводимых в стране в сфере кино. Гасанов рассказал о Киноагентстве Азербайджана, которое будет создано в ближайшее время, и о конкурсе проектов короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük qayıdış" ("Большое возвращение").

Директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM Рашид Агамалыев проинформировал участников онлайн-встречи о создании Общественного объединения "Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası" ("Ассоциация анимации Азербайджана"). Было отмечено, что деятельность Ассоциации будет способствовать развитию национальной анимации.

Отметим, что основанный в 2018 году ANİ̇MAFİLM – первый и единственный международный анимационный фестиваль Азербайджана. Фестиваль проводится ежегодно в октябре, и в течение пяти дней представляет вниманию публики насыщенную программу и десятки отечественных и зарубежных анимационных фильмов.

Задачи организаторов фестиваля - объединить на единой платформе местную и зарубежную аудиторию и профессионалов сферы, внести вклад в становление молодых и перспективных кадров, способствовать пропаганде и развитию искусства анимации в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)