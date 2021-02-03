Сотрудничество Дворца Гейдара Алиева и Большого театра России – гастроли и фестивали (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов провел встречу в формате видеоконференции с генеральным директором Государственного академического Большого театра России Владимиром Уриным, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Говоря о значимости культурных связей между Азербайджаном и Россией, Рамиль Гасымов подчеркнул, что существующие отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами развиваются и укрепляются во всех сферах, в том числе и в области культуры. Была отмечена важность дальнейшего сотрудничества между Дворцом Гейдара Алиева и Большим театром России.

Напомнив, что в свое время на сцене Дворца Гейдара Алиева были представлены всемирно известные балеты "Легенда о любви", "Тысяча и одна ночь", а также оперы "Интизар" и "Тоска", директор Дворца отметил значимость и целесообразность гастролей труппы Большого театра в Азербайджан в 2022-2023 годах.

В свою очередь Владимир Урин подчеркнул, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о том, какие спектакли Большого театра могут быть представлены на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Рамиль Гасымов также рассказал о фестивале вокалистов, автором идеи которого является. Он отметил, что 12-24 декабря текущего года планируется проведение II Международного фестиваля вокалистов, и пригласил вокалистов Большого театра принять в нем участие.

Встреча продолжилась обменом мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)