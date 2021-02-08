В Азербайджане прошел Международный конкурс исполнителей на гитаре

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане подведены итоги Международного онлайн-конкурса исполнителей на гитаре среди детей и молодежи, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства образования.

Данный конкурс проводится в Азербайджане впервые, его организатор - Республиканский центр развития детей и молодежи при министерства образования.

Основные задачи конкурса – повышение интереса детей и представителей молодежи как к классической, так и современной гитарной музыке, выявление талантливых и перспективных музыкантов.

На конкурс по четырем номинациям зарегистрировались сто участников в возрасте от девяти до 17 лет из Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Грузии, Туркменистана.

В состав жюри онлайн-конкурса вошли известные исполнители на гитаре – Фуад Джафаров (Азербайджан), Араз Гумбатли (Азербайджан), Алексей Коптеев (Россия), Александр Афанасьев (Россия), Александр Голенастов (Беларусь), Руслан Остапенко (Казахстан) и Виталий Литвинов (Туркменистан).

Финал конкурса транслировался в прямом эфире в социальных сетях. Из ста участников онлайн-конкурса в финал прошли 19 человек.

Победители были определены по следующим категориям: классическая гитара; народная музыка (фламенко, любой национальный жанр); электрогитара (рок, блюз); джаз, фьюжн. Победителям были вручены дипломы, а участникам конкурса – сертификаты.

(Автор: Джани Бабаева)