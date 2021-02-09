Замок Кинга для азербайджанских детей

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский детский и юношеский театр подготовил для юных зрителей короткометражный фильм "Kinqin Qəsri" ("Замок Кинга"), сообщили Trend Life в театре.

Фильм снят основе сказки "Замок мистера Кинга", автором которой является иллюстратор Женевьева Котэ. Проект подготовлен по заказу Института образования и предназначен для детей младшего возраста.

Режиссер-постановщик фильма – заслуженный артист Интигам Солтан, режиссер – Рауф Гусейнли, автор сценария – Арзу Солтан, художник – Севда Мамедова, композитор – Махир Ибрагимли, художник по гриму – Замина Аллахвердиева.

В фильме снялись актеры - Нияз Ильясоглу, Гюляр Лезгиева, Нармина Магеррамова, Гурман Ахмедов, Санан Фарзалиев, Рагима Абдинова, Тогрул Исабейли.

(Автор: Джани Бабаева)