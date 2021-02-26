Молитва Всевышнему – реквием по жертвам Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые музыканты Вюсал Айдемиров (пиано) и Ибрагим Бабаев (тар) представили композицию народной артистки, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Эльзы Ибрагимовой "Реквием", посвященную 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Реквием – это слово, переводимое с латыни как покой и упокоение, имеет два значения - заупокойная месса и произведение высокого жанра концертной духовной музыки скорбного характера. Эта композиция как молитва Всевышнему, чтобы он даровал милость и покой покинувшим этот бренный мир, невинным жертвам войн, а также, чтобы напомнить живым о неизбежном дне страшного суда, когда всем придется ответить за свои деяния. Композитор, создавая это посвящение, должен быть тронут до глубины души до такой степени, чтобы вложить в музыку не только свои мысли и переживания об ушедшем человеке, но и провести через себя всю свою жизнь, вспомнив все свои утраты, унесшие с собой частицу его души. Своя частица души в каждом произведении, в каждом послании людям, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы не было больше таких трагедий, как Ходжалинский геноцид.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)