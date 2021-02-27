Международный центр мугама представил композицию, посвященную Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама на своих страницах в социальных сетях представил художественно-музыкальную композицию, посвященную 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Так, впервые прозвучала "Ходжалинская композиция", автором слов и музыки которой является солист Международного центра мугама Рашад Ибрагимов.

В прямом эфире также прозвучали мугамы лирико-философского содержания в исполнении солистов Центра, известных ханенде Эльгиза Алиева, Айши Мехтиевой и Кенуль Мамедли.

Ханенде выступили в сопровождении музыкантов Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсубова (кяманча) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)