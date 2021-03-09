Воспевая женщину! Азербайджанские красавицы, которые восхищают и вдохновляют (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках Года Низами Гянджеви представила онлайн-выставку художественных работ и скульптур Yeddi Gözəl ("Семь красавиц"), сообщает Trend Life.

Экспозиция посвящена Международному женскому дню – 8 Марта. Ее задачи: повысить интерес зрительской аудитории к художественному искусству и привлечь внимание к роли женщины в обществе.

Авторы в своих произведениях воспевают женскую красоту – раскрывают глубину душевного мира красавиц из разных эпох. Героини работ – яркие, сильные, глубокие, они восхищают и вдохновляют.

Среди авторов, чьи работы представлены в онлайн-экспозиции – Эльчин Гусейн, Афаг Керимова, Юсиф Мирза, Ильхам Мирзоев, Эльминаз Гяхраманова, Айгюн Ханалиева, Искендер Мамедов, Алина Игнатова, Нигяр Алиева, Ханымана Асадова, Кямаля Муса, Айнура Мустафаева, Нигяр Ниязова, Сабир Агаев, Айла Инсанова, Лейла Оруджова, Марьям Новрузова, Наргиз Ализаде, Ульфия Камалзаде, Руфана Дуньямалыева, Назрин Халафова, Айнур Самедова, Гюнель Равилова, Лейла Вазехи, Вюсаля Юнусова, Фарах Бабаева, Гонча Халафова, Назиля Фарзулаева, Ройя Гасан, Айгюн Мустафаева, Ламия Зейналова, Зарифа Насирли, Эльнара Ханларова, Тахмина Али, Фатима Агаева, Нармин Гусейнова, Айгюн Исмаиллы, Лала Гусейнзаде, Сабина Искендер, Тамерлан Мирзалиев, Саида Мусаева, Чинара Бахшиева,

Отметим, что работы демонстрируются под музыку из балета "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)