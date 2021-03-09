Таможня дает добро! 55 для Ягуба Зейналова, когда хочется творить (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прекрасная дата из цифр 5 и 5. Что можно пожелать мужчине в расцвете лет? Здоровья, энергии, сил, долголетия, всех благ и возможностей разных соцветие. И, конечно же, творческих свершений. Именно об этом мечтает, сидя на вынужденном карантине, актер театра и кино Ягуб Зейналов.

Ягуб Зейналов родился 9 марта 1966 года в городе Ханкенди, в Карабахе. Окончил факультет "Организация таможенного дела" Бакинского дипломатического колледжа. И здесь, как говорится словами Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни" – "Таможня дает добро" на воплощение юношеской мечты, Ягуб Зейналов уходит в мир искусства. С 1991 по 2007 год он выступал на сцене Государственного театра юного зрителя, с 2008 года – актер Государственного театра русского драматического театра, сыграл за эти годы во множестве спектаклей азербайджанских и мировых классиков, а также современных авторов. Актер снялся в таких фильмах, как "Русский перевод", "Я возвращаюсь домой", посвященный героизму азербайджанских военнослужащих в период распада Советской империи и светлой памяти шехидов Карабахской войны, "Кровавый Январь", повествующий о борьбе азербайджанского народа за независимость и событиях 20 января 1990 года, когда ввод подразделений советской армии в Баку привёл к человеческим жертвам, "Дед Махмуд" и во многих других картинах.

Как говорится, 55 - шикарный возраст, и актер в расцвете самом сил. И пусть слегка седеет волос, но в сердце бьётся юный пыл!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)