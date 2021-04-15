Найти отца в психиатрической клинике… - история Марьям в Азербайджане (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы готовится к производству фильма "Məryəm'' ("Марьям") , сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.
Съемки нового полнометражного художественного фильма запланированы на май-июнь текущего года, они пройдут в Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах. Автор сценария фильма и режиссер – заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльчин Мусаоглу.
Сюжет фильма - спустя много лет Марьям приехала в Азербайджан навестить отца, которого прежде считала умершим. Найдя отца в психиатрической клинике, расположенной в одном из отдаленных районов, она сталкивается с новой реальностью. Теперь возникает извечный вопрос "Что делать?"...
(Автор: Джани Бабаева )
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