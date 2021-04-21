Бакинский государственный цирк объявил набор артистов

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинский государственный цирк объявляется набор артистов циркового искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. В связи с этим будут реорганизованы труппа и оркестр цирка.

На работу приглашаются получившие образования в стране и за рубежом музыканты, гимнасты, акробаты, борцы, силачи, канатоходцы, клоуны, жонглеры и т.д.

В ходе отбора предпочтение будет отдаваться выпускникам высших и средних специальных учебных заведений с художественным уклоном, в том числе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и зарубежных учебных заведений, а также людям, имеющим хорошие навыки в цирковом искусстве.

Рекомендуется подавать документы молодым людям в возрасте до 29 лет, имеющим опыт работы по специальности. Кандидаты должны отправить на электронный адрес [email protected] или на номер WhatsApp +994 50 204 04 54 свою автобиографию (CV) и короткий видеоролик.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)