В Нахчыване проходит красочный Театральный фестиваль в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Мир Низами" (Nizami dünyası) - под таким названием в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проходит Театральный фестиваль-конкурс среди творческих студий высших и средних специальных учебных заведений, сообщили Trend Life организаторы.

Юноши и девушки в красочных костюмах показывают сценические номера из мирового шедевра Низами Гянджеви "Хамсе" ("Пятерица"), в который входят пять эпических поэм "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун". Лучшие коллективы (по актерской и режиссёрской работе, музыкальному оформлению и сценической культуре) будут отмечены почетными дипломами и ценными призами. Продолжительность номера - 20-45 минут.

В состав жюри входят: народный артист Кямран Гулиев, заслуженный артист Тофиг Сеидов, режиссер Хаджарханым Мамедова, представители организаторов фестиваля.

Проект реализуется министерством молодежи и спорта, министерством культуры, Нахчыванской Автономной Республики (НАР) и Союзом молодежи имени Гейдара Алиева партии "Ени Азербайджан" НАР. Он посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя

Главная цель проекта – творческая самореализация молодежи, более глубокое изучение и пропаганда наследия Низами Гянджеви, воспитание культурно-нравственных ценностей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)