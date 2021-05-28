В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, организованный Главным управлением культуры города Баку в честь отмечаемого 28 мая Дня Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, была почтена память воинов, отдавших свои жизни во имя независимости страны. Ведущие концерта Арзу Гамзаева и Аяз Мамедов поприветствовали личный состав и поздравили с Днем Республики, был представлен видеоролик, посвященный Дню Республики, офицеры и курсанты выступили с речами о славной истории Азербайджана.

В концертной программе мероприятия приняли участие популярные певцы Гюнель Зейналова и Тунар Рахман, танцовщицы Фатима Фаталиева и Кямаля Сафаралиева, лауреат международных конкурсов, танцевальный ансамбль Səma. В заключение участники концерта были отмечены почетными грамотами Главного управления культуры города Баку.

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане получили равные права, независимо от социального положения, пола, этнической и религиозной принадлежности. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщинам было предоставлено избирательное право. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года в результате оккупации Баку XI Красной армией большевиков республика пала. В 1991 году после восстановления независимости Азербайджана азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и добившееся успехов во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)