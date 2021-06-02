В Парке офицеров прошла концертная программа для детей из семей шехидов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Парке офицеров, прошла концертная программа для детей из семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, посвященная Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

На открытии Севда Алиева, один из организаторов мероприятия, отметила, что к таким детям от общества требуется особая любовь и внимание, ведь их отцы своей жизнью и кровью завоевали Победу в Отечественной войне. На мероприятии была почтена память шехидов Карабахской войны.

В концертной программе приняли участие: заслуженная артистка Наргиз Алиева, исполнительница Айбениз Оруджова, актеры Адалят Агавердиев, Гурбан Ахмедов, Тофиг Искендерли, оркестр Бакинского цирка, мугам-группа Xarıbülbül, танцевальные коллективы Xarıbülbül и Aysel Rəqs, детский хор Harmoniya Гимназии искусств, участники творческого проекта Sizi Tanıyaq и другие. Для детей была также организована развлекательная программа с фейс-артом и другими играми, накрыт праздничный стол.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)