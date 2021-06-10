YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО)

Культура 10 июня 2021 17:46 (UTC+04:00)
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y", сообщает Trend Life.

Выставка проходит в Центре современного искусства YARAT с 10 июня по 30 декабря.

"Последние цветы XX века: поколение Y" объединяет в себе видео, фотографии и фотоинсталляции шести перспективных художников. Избранные произведения Алины Орлов (Израиль), Гиорги Родионова (Грузия), Замира Сулейманова (Азербайджан), Яремы Малашчук и Романа Химея (Украина), а также Саши Курмаз (Украина) демонстрируют различные реальности, ценности и восприятие молодежи из разных стран, которые живут в одном временном отрезке.

Выставка исследует поколение миллениалов через ключевые темы, вопросы и проблемы. "Поколение Y", или по другому выражению, миллениалы, – это люди, которые родились в XX веке, но выросли в новом тысячелетии. Их отмечают как людей, отличных от предыдущих и последующих генераций, что особо подчеркивает уникальность этого поколения. Как последние цветы прошлого века они построили нынешнюю действительность через свои личные реалии.

По словам куратора выставки Фарах Алакбарли, "Последние цветы XX века: поколение Y" – это международный проект, в котором представлены работы шести художников из Азербайджана, Украины, Грузии и Израиля.

"Основная идея выставки - показать поколение Y, ту реальность, в которой они живут, то, что их окружает. Интересный лейтмотив выставки в том, что она очень ярко подчеркивает диалог разных поколений. Например, здесь просматривается диалог поколения X, которое предшествует поколению Y. На основе этого сравнения мы видим разницу между поколениями, разные подходы к восприятию реальности", - отметила она.

Алакбарли подчеркивает, что выставка призвана обратить внимание на способы самоидентификации и самовыражения через различные уровни социального восприятия.

Oтражая реальность с отсылкой к советскому прошлому, она дает возможность высказаться юношескому опыту художников. Неважно, статичная или движущаяся, застрявшая на месте или направленная на прогресс, выставка создает разнообразные представления о том, каким люди видят смысл своей жизни. Наполненные памятью и ностальгией работы также изучают социальную среду, которая является решающим фактором в формировании этого поколения. Играя с концепциями культуры, субкультуры и тренда, она раскрывает основные ритмы образа жизни и поведения.

Вход на выставку - свободный.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Image
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Майское путешествие по Ичери шехер (ФОТО)
Майское путешествие по Ичери шехер (ФОТО)
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $2 млрд Бизнес 18:33
Армению нужно привлечь к ответственности за минный террор - азербайджанский депутат Политика 18:22
Создать сквозной трекинг движения контейнеров на Хоргосе поручил Президент Казахстана Казахстан 18:18
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан Узбекистан 18:16
Азербайджан незначительно увеличил импорт стали из Турции Бизнес 18:15
Цены на топливо на оптовом рынке Грузии снизились Энергетика 18:13
Азербайджан незначительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 18:02
Австрия заметно увеличила импорт турецкой стали Турция 17:59
Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат Политика 17:58
Азербайджан и Пакистан обсудили вопрос проведения военных учений с участием различных родов войск Политика 17:55
ЮНКТАД призвана обеспечить реализацию принципа «Единого окна» в Туркменистане Бизнес 17:48
Россия рассчитывает на ускорение процесса разминирования в Карабахе Политика 17:48
МИД РФ готов содействовать закреплению прочного мира на границе Таджикистана и Кыргызстана Россия 17:48
«Южный газовый коридор» может помочь решить некоторые глобальные энергетические проблемы - Курт Доннелли Энергетика 17:48
YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y" (ФОТО) Культура 17:46
Порты Турции приняли из Испании свыше 5 млн тон грузов Турция 17:37
Брат президента США Джеймс Байден отказался от энергетического проекта в Британии США 17:32
Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн Экономика 17:32
На цели поддержки экспорта направлено около 1,2 млрд долларов – Президент РК Бизнес 17:26
В Азербайджане начались полевые исследования почвы Экономика 17:24
С начала года выросли грузоперевозки через аэропорт в турецкой Адане Турция 17:21
Академик Акмал Саидов о ратификации Узбекистаном Конвенции о правах инвалидов Узбекистан 17:18
Узбекистан-Таджикистан: Взаимное стремление и решительный настрой на укрепление доверия, дружбы и добрососедства Узбекистан 17:14
Посольство РФ проводит вторую эвакуацию сограждан из сектора Газа Россия 17:14
Германские семьи с низким доходом будут ежемесячно получать по €100 на ребенка Европа 17:10
В Азербайджане впервые начато производство пожарных автомобилей (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:09
В Азербайджане более чем на 20 объектах общепита выявлены нарушения карантинного режима Общество 17:08
Германия значительно увеличила импорт турецкой стали Турция 17:04
YARAT представил новую персональную выставку Рашада Алакбарова "Ты сам и есть!" (ФОТО) Культура 17:02
Сотрудничество Туркменистана и UNCTAD может включать в себя стимулирование инвестиций Финансы 17:00
Крупный порт на юго-востоке Турции перевалил свыше 12 млн тонн грузов Турция 16:59
США увеличили импорт цемента из Турции более чем наполовину Турция 16:56
В Баку проходит 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (ФОТО) Экономика 16:53
В Баку выявлены случаи незаконного использования питьевой воды (ФОТО) Общество 16:51
ИКГФ Азербайджана выставил на аукцион второй в 2021 г. транш ипотечных облигаций Финансы 16:51
Азербайджан в мае добывал почти 680 тыс. баррелей нефти в сутки Энергетика 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:38
В Исмаиллинском районе Азербайджана проведены рейды в пунктах забоя скота Общество 16:37
В Иран доставили девятую партию вакцины "Спутник V" Общество 16:37
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 человек Общество 16:35
В Азербайджане разоблачен замглавврача, присвоивший крупную сумму Общество 16:32
Азербайджан опережает Европу по показателю вакцинации от COVID-19 Общество 16:32
Cекретарь Совбеза КР и посол КНР обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе Кыргызстан 16:22
В Агдаме при попытке проникнуть на неразминированные земли задержаны 5 человек Происшествия 16:21
АФФА, Фонд YAŞAT и другие структуры подарили детям билеты на игру ЕВРО-2020 (ФОТО) Общество 16:18
Япония за год заметно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:12
COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа – Минздрав Азербайджана Общество 16:10
Большая часть импорта электроэнергии в Грузию приходится на Азербайджан Энергетика 16:04
В Туркменистане увеличено количество курсирующих по стране поездов Транспорт 15:57
Минздрав Азербайджана о важности вакцинации от COVİD-9 граждан из группы риска Общество 15:57
На Бакинском приморском бульваре открылась выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect издательского дома NARGIS (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:52
В Азербайджане ужесточат контроль над импортом и продажей спортивного питания Общество 15:50
Освобожденное село Мамедбейли Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 15:48
CinemaPlus открыл новый кинотеатр под открытым небом (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:47
Захарова призвала все стороны палестино-израильского конфликта воздержаться от провокаций Израиль 15:47
Минздрав Азербайджана рекомендует принимать в качестве первой и второй дозы одну и ту же вакцину Общество 15:44
В минздраве Азербайджана назвали допустимый интервал между двумя дозами вакцины от COVID-19 Общество 15:42
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% Финансы 15:42
За последнее десятилетие потребление электроэнергии в Азербайджане увеличилось почти на 40% Энергетика 15:41
ЕС поддержит на саммите G7 предложение о независимом расследовании происхождения пандемии Европа 15:41
ГЭЦ Азербайджана провел очередной выпускной экзамен для 9-х классов Общество 15:40
«Туркменнебит» Туркменистана продолжает восстановительные работы на скважинах Энергетика 15:37
Сеть Bakcell уже в Шуше! (ФОТО/ВИДЕО) ИКТ 15:33
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!» ИКТ 15:32
Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране США 15:30
Двойное налогообложение между Гонконгом и Грузией упраздняется Бизнес 15:28
"Спутник V" продемонстрировал эффективность в 94,3% при применении в Бахрейне Россия 15:25
Минфин Азербайджана направил свыше 51 тыс. манатов на приобретение программы электронной отчетности Финансы 15:23
Азербайджан привержен усилению регионального сотрудничества в энергетической сфере - замминистра Энергетика 15:23
В Азербайджане завершена оценка воздействия на окружающую среду золотоносного месторождения «Човдар» (ФОТО) Бизнес 15:20
Туркменское молочное предприятие планирует расширить производство Бизнес 15:14
Завершается строительство аэродромного комплекса в Лебапском регионе Туркменистана Строительство 15:10
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями главврача санатория Общество 15:08
Спрос на наличный и безналичный сегменты валютного рынка снижается – ЦБ Азербайджана Финансы 15:04
ЦБ Азербайджана огласил объем непроданной в соответствии с графиком валюты Финансы 15:01
Франция столкнулась с горькими последствиями своего покровительства армянам Политика 15:00
В Азербайджане незначительно сократилось промпроизводство Бизнес 14:58
Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам матчей ЕВРО-2020 Общество 14:54
В пяти агдамских селах будут оказаны бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи (ВИДЕО) Общество 14:41
РЕПО-операции на Бакинской бирже составляют треть всех сделок по ценным бумагам Финансы 14:31
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане Общество 14:30
Nar продолжает расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях ИКТ 14:27
Нацбанк Казахстана, VISA обсудили перспективы развития рынка платежных карточек Финансы 14:24
В пользование жителей Баку передан еще один благоустроенный двор (ФОТО) Общество 14:20
В Бразилии прошла акция протеста против действий Армении (ФОТО) Политика 14:12
В Азербайджане выросло кредитование сферы торговли и услуг Финансы 13:59
Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог Транспорт 13:54
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:53
Freedom House обеспокоена ненавистнической риторикой армянских политиков Армения 13:45
Стартовал конкурс «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников! ИКТ 13:43
В Азербайджане стартует кампания в связи с семьями шехидов и участниками Отечественной войны Общество 13:38
Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана Общество 13:28
В Грузии построят подземное газохранилище Энергетика 13:16
В Баку прошли похороны народного артиста Рамиза Азизбейли (ФОТО) Социум 13:15
Какая страна мира начнет контролировать цены на продовольственные товары? Бизнес 13:11
Спрос азербайджанских банков на инвалюту значительно сократился Финансы 13:07
Стоимость реализованной в сетях розничной торговли Азербайджана продукции незначительно возросла Бизнес 13:03
Наибольшая доля ВВП Азербайджана приходится на промышленность Бизнес 12:54
ВВП Азербайджана вырос в годовом выражении Финансы 12:46
В Азербайджане открылись моллы (ФОТО) Общество 12:43
Все новости