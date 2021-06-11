Как проходят восстановительно-консервационные работы в памятнике V-VI веков "Чыраггала" (ФОТО)

Шабран /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов ознакомился с ходом восстановительно-консервационных работ в памятнике V-VI веков "Чыраггала", сообщает Trend Life с места события.

Памятник "Чыраггала" расположен на территории Шабранского района Азербайджана.

Министр отметил, что Государственный историко-культурный заповедник "Чыраггала-Шабран" – один из важных исторических и культурных памятников Азербайджана. Он является частью Прикаспийских оборонительных сооружений, которые тянутся от Дербента до Абшерона.

"Заповедник "Чыраггала-Шабран" – один из значимых и древних памятников Азербайджана. Задачи Министерства культуры сохранить это наследие и популяризировать его. Также, учитывая его туристический потенциал, мы считаем, что он достоин международного признания, и в этом контексте мы работаем над включением Прикаспийских оборонительных сооружений в список всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказал Анар Керимов.

Было отмечено, что восстановительно-консервационные работы в памятнике "Чыраггала" начались в 2019 году, и планируется, что к концу текущего года они завершатся.

"Работы проводятся местными специалистами, но по мере их выполнения мы привлекали и международных экспертов, в частности из Австрии", – добавил министр культуры.

Для обеспечения комфортного посещения исторического памятника в прилегающем к крепости лесу для посетителей была проложена тропинка шириной два метра и протяженностью 530 метров. Разрушенный мост был восстановлен, вокруг крепости проложены пешеходные тропинки, восстановлены разрушенные части центральной башни, проложена дорога между мостом и башней и т.д.

Осуществляемые реставрационно-консервационные работы имеют большое значение с точки зрения восстановления исторического наследия, а также привлечения большого количества туристов.

(Автор и фото – Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)