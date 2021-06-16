Объявлены победители международного конкурса ковровых эскизов, посвященного 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены победители международного конкурса ковровых эскизов, посвященного 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Международное жюри выбрало двух победителей из 43 участников: автора эскиза "Мысли" - азербайджанского художника Эльдара Ибадуллаева, и автора эскиза "Интикалун" ("Переход" в переводе с арабского) - дизайнера по текстилю из России Ольгу Лященко.

Отметим, что в конкурсе, организованном Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем ковра в связи с "Годом Низами Гянджеви" в Азербайджане, участвовали творческие люди старше 20 лет.

По эскизам победителей сотрудниками отдела традиционных технологий музея будут созданы ковры. Победители будут награждены денежными призами. Поскольку один из победителей конкурса является иностранным гражданином, его приезд для участия в торжественной церемонии срезания ковра со станка и проживание в отеле будут оплачены организаторами.

(Автор: Джани Бабаева)