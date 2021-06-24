Издан музыкальный альбом "Харыбюльбюль", посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - При финансовом содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры издан музыкальный альбом "Харыбюльбюль", сообщил Trend Life музыкальный редактор проекта, заведующий отделом по работе с иностранными студентами Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов.

Руководитель проекта – наш соотечественник, проживающий в Париже, лауреат международных конкурсов, пианист, композитор Этибар Асадли.

Музыкальный проект посвящен Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю нашей страны. Альбом назван "Харыбюльбюль" неслучайно – этот цветок стал символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В музыкальном проекте отражены единство и солидарность наших соотечественников, живущих в разных уголках мира. В проекте приняли участие наши соотечественники, проживающие в разных странах – во Франции, США, Турции, Италии и др. Работа над альбомом велась как в Париже, так и в Баку.

В альбом вошли музыкальные композиции, которые исполнили заслуженные артисты Ильхам Назаров и Шахрияр Иманов, а также Этибар Асадли, Мушфиг Гулиев, Сахиб Асадли, Эльнур Гусейнов, Туту Айдыноглу, Самира Эфенди, Магеррам Гусейнов, Исмаил Зейналов, Имамяр Гасанов, Алевсар Рагимов, Агарагим Гулиев и другие. На музыкальном диске особое место уделено исполнению на азербайджанских музыкальных инструментах – таре, кяманче, балабане.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)