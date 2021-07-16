Счастлив тот человек, имя которого после его смерти остается живым… Mədəniyyətimiz – Tariximiz (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана в рамках проекта "Mədəniyyətimiz – Tariximiz" ( Наша культура – Наша история) прошло мероприятие, посвященное видному писателю, драматургу, педагогу, литературоведу, театральному деятелю, классику национальной литературы, заслуженного деятеля искусств Абдулрагим беку Хагвердиеву (1870-1933), сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА.

В мероприятии приняли участие председатель СТДА, народный артист Азер Паша Нематов, зампредседателя, лауреат Госпремии, народный артист Гаджи Исмайлов, руководитель кафедры "Мульмедиа и электорыннх коммуникаций" Бакинского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Аллахверди Мамедали, заслженный артист, режиссер Ниджат Кязымов и другие. Выстуупления сопровождались фото и видеоматериалами о жизни и творчестве Абдулрагим бека Хагвердиева, потомок его рода Эльдар Малик Аббас выразил признательность за организацию вечера.

Абдулрагим бек Хагвердиев в селе Агбулаг близ города Шуша Карабахского региона.

После окончания Шушинского и Тифлиского реальных училищ для продолжения образования поехал в Петербург, где поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта, и одновременно в качестве вольнослушателя посещал курсы восточного факультета университета. В Петербурге будущий драматург интересовался театром, часто посещал спектакли Александринского театра. Свои первые драматические произведения "Съешь гусиного мяса, узнаешь его вкус" (1892) и "Разорённое гнездо" (1896) написал в Петербурге.

В его творчестве лучшие произведения выражают протест против угнетения народа, призывают к борьбе с пережитками феодализма, невежеством, деградацией помещиков. В около тридцати произведениях создает образы героев, вступающих в борьбу за справедливость, протестующих против насилия. Пьесы автора шли во всех азербайджанских дореволюционных труппах. Участвовал в развитии национального театра также и как организатор, режиссёр. В 1899-1900 годах он руководил Шушинской драматической труппой, позднее работал в бакинской труппе, осуществляя постановку спектаклей. Хагвердиев добился значительных успехов в деятельности этого коллектива, ставя произведения прогрессивных авторов своего времени. Фактически был идейным руководителем национального театра в период его становления, возглавлял борьбу за сценический реализм, демократическую направленность азербайджанского театрального искусства, стремился обогатить репертуар, использовать опыт передовой мировой культуры, добиться естественности, ансамбля в актёрском исполнении. Он - первый дирижёр в период демонстрации оперы "Лейли и Меджнун", основатель и руководитель театрального общества и общества писателей Азербайджана. С 1907 года - один из ведущих авторов сатирического журнала "Молла Насреддин", где помещает рассказы, фельетоны, статьи, резко критикующие буржуазно-помещичий строй, господствующие классы.

Также активно занимался общественной деятельностью. В 1904 году был избран в Шушинское городское самоуправление. В 1906 году был избран депутатом 1-й Государственной Думы от Елизаветпольской губернии. Один из первых пяти депутатов Первой Госдумы России от Азербайджана ( в те годы Азербайджан входил в состав Российской империи). Первый посол Азербайджана в Дагестане.

В советское время драматург создал пьесы, в которs[ по-новому раскрывает тему крушения дворянского мира, обличает пережитки прошлого. Пьесы шли в Азербайджанском драматическом театре и других сценах страны. Был преподавателем Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), читал лекции по литературе, осуществлял просветительскую деятельность.

Имя Абдуррагим бека Хагвердиева занимает достойное место среди выдающихся представителей литературы. Его творчество всецело проникнуто патриотизмом и выражает народные чаяния, призывает людей к самосовершенствованию, продолжая волновать своей искренностью и реалистичностью.

Абдулрагим бек Хагвердиев писал, что роль театра в просвещении народа незаменима: "Для беседы с народом, призыва его к культуре и просвещению, лучшим средством была театральная сцена". Одной из наивысших целей литератора было воспитание детей в духе верности национально-духовным ценностям, поощрение любви к Родине. Мысль, озвученная им в рассказе "Отец и сын", была настоящим описанием жизни писателя: "Счастлив тот человек, имя которого после его смерти остается живым в разговорах, память о нем почтительна и уважительна".

(Автор: Вугар Иманов)