Бакинский ветер и земля обратились к людям... Представители Азербайджана стали лауреатами "Балтийского Гамаюна"

БАКУ /Trend Life/ - "Я опять пришел. Вернее, налетел. Сейчас люди с недовольными лицами будут возмущаться, что опять в этот день, в это время года дует ветер. По правде говоря, иногда я мучаю не только людей, но и себя. Такова жизнь: когда вас не принимают приветливо, вы начинаете злиться. Так и я, не могу навсегда стать лёгким бризом и денно и нощно защищать всех от удушающей жары. Но кем я точно не хочу стать – так это ураганом…", – так начинается прозаическое произведение "Ветер" Ульвии Гейдаровой, повествующее о приключениях ветра и его обращении к людям.

"Я – половик,

Я – твердь для ваших стоп.

Мой сжатый крик звучит,

Как SOS и STOP.

Я вас ношу на скрюченном горбу…".

"Как Квазимодо перед Эсмеральдой.

Как в линию влюбленный Амедео,

Как Моне Лизе верный Леонардо,

И как Ван Гог, тоскующий по Тео… ", – а эти лирические строки из стихотворений Саиды Субхи "Мать Земля" и "Утро". Кстати, в стихотворении "Мать Земля" земля обращается к человечеству – своим детям.

Отрадно отметить, что два представителя Азербайджана стали лауреатами V Международного литературного фестиваля "Балтийский Гамаюн" для авторов, пишущих на русском языке, сообщает Trend Life. Произведения лауреатов и дипломантов войдут в международный литературный альманах "Ступени 2020"

В Вильнюсе состоялось подведение итогов V Международного литературного фестиваля "Балтийский Гамаюн-2021", который проходит при поддержке Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и посвящён 200-летию Фёдора Михайловича Достоевского, а также презентация альманаха "Ступени-2020".

В мероприятии приняли участие президент Республиканского общества Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) Лев Месенгисер, ответственный редактор альманаха "Ступени" Эльвира Поздняя, председатель жюри Международного литературного фестиваля "Балтийский Гамаюн" Эляне Суодене и другие. Выступающие рассказали о проекте, о тенденциях современной литературы, были представлены видеозаписи авторских прочтений, названы лауреаты. В конкурсе в номинации "Поэзия" участвовали 33 автора из 10 стран мира, а в номинации "Проза" – 18 авторов из 5 стран. Церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля пройдет в ноябре этого года в Вильнюсе.

(Автор: Вугар Иманов)