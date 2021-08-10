Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге был представлен балет "Тысяча и одна ночь". Об этом сообщил Trend Life сам Гулиев.

По традиции в конце лета Мариинский театр приглашает балетную труппу Приморской сцены выступить в Санкт-Петербурге. С 3 по 15 августа артисты представят здесь балеты "Корсар", "Спящая красавица" и "Жизель".

Программу гастролей открыла репертуарная новинка театра - балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, поставленный главным балетмейстером труппы, заслуженным деятелем искусств России, нашим соотечественником Эльдаром Алиевым.

В главных партиях выступили солисты Приморской сцены Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, Канат Надырбек, Лилия Бережнова, Катерина Флория, Гилерме Джунио и Юрий Зиннуров.

Вместе с артистами из Владивостока в спектакле приняли участие и ведущие артисты петербургской труппы Мариинского театра – Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Никита Корнеев.

Спектакли прошли в сопровождении симфонического оркестра под управлением Эйюба Гулиева. Именно он дирижировал премьерой "Тысячи и одной ночи" на открытии V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" во Владивостоке и на открытии международного балетного фестиваля имени Рудольфа Нуреева в Казани в мае 2021 года.

Вокальную партию в балете исполнила солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано), а на азербайджанском национальном инструменте (тар) играли Рамин Азимов и Надежда Медведева.

Билеты на все спектакли были проданы задолго до показа, что еще раз доказывает неподдельный интерес любителей классического балета в Санкт-Петербурге к новой постановке хореографа Эльдара Алиева.

Исполнение балета азербайджанского композитора было встречено овациями. По завершении спектакля участников поздравил Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, который отметил особое значение совместной работы видных деятелей культуры России и Азербайджана над постановкой балета "Тысяча и одна ночь".

Как подчеркнул азербайджанский дипломат, новая постановка балета внесла особую лепту в развитие культурных связей между двумя странами и стала особой вехой в истории мирового балетного искусства.

(Автор: Джани Бабаева)