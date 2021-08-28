Борщ, котлеты по-киевски и вареники – дегустация в Баку блюд украинской кухни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальная кухня – это генетический код нации. Кухня - совокупность традиций и рецептов приготовления блюд, обусловленных историческими, географическими, культурными и иными условиями.

Так, в Азербайджане у поклонников и мастеров приготовления блюд украинской кухни появился шанс продемонстрировать свои способности в рамках Недели украинской кухни (Ukraine Food Week), которая сейчас проходит в Баку. А у любителей вкусно поесть – попробовать изыски украинской кухни.

В рамках Ukraine Food Week в одном из столичных ресторанов прошла дегустация блюд традиционной кухни украинского народа. Среди представленных блюд были украинский борщ, котлеты по-киевски, вареники с различной начинкой, хворост и многие другие.

Как сказала Trend Life автор идеи и организатор кулинарного проекта, основатель Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде, ранее в Баку были проведены Недели блюд национальной кухни Пакистана и Узбекистана.

"В ходе нашего проекта мы стараемся проводить Недели блюд национальной кухни братских стран, а также стран, где проживают много наших соотечественников. У нас есть планы провести Недели турецкой и грузинской кухни. Мероприятия организовываются при поддержке посольств данных стран.

Задача проекта - мотивировать людей раскрыть свои кулинарные способности, проявить творческий потенциал и фантазию, а также через блюда национальной кухни предоставить больше информации о культуре, традициях той или иной страны", - подчеркнула Гасанзаде.

Отметим, что Неделя кухни – это конкурс, где вначале каждый желающий должен приготовить блюдо, а потом разместить его фотографию и рецепт на странице проекта в социальной сети, сопроводив соответствующими хэштегами.

"Сейчас в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, некоторые этапы конкурса проходят в онлайн-формате. Участники готовят дома, затем фотографируют свои блюда и публикуют снимки в соцсети. Профессионалы на основе предоставленных рецептов и фотографий блюд проводят отбор. На заключительном этапе конкура проводится дегустация блюд, прошедших отбор, и определяются победители", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)