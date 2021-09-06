Хочу, чтобы память о Яшаре Нури была увековечена – супруга народного артиста

БАКУ /Trend Life/ - Очень хочу, чтобы в Баку был открыт Дом-музей, посвященный памяти народного артиста Азербайджана Яшара Нури (1951–2012 годы). Об этом Trend Life в понедельник сказала супруга Яшара Нури - Рагима Нуриева.

"Конечно, у меня есть много ценного материала о жизни и творчестве Яшара Нури – это вещи, фотографии, видеозаписи, которые могли бы стать экспонатами музея. Но для открытия Дома-музея необходимо проделать большую работу – должно быть выделено место, назначены работники, и все это должно быть утверждено. Признаюсь, для меня не имеет большого значения, где будет Дом-музей, я лишь хочу, чтобы память о выдающимся актере Яшаре Нури была увековечена", – отметила она.

Рагима Нуриева также рассказала, что одну из комнат у себя на даче выделила под экспонаты, связанные с жизнью и творчеством народного артиста Азербайджана.

Яшар Нури родился третьего сентября 1951 года в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. На сцену впервые вышел в возрасте 11 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле "Чья это свадьба?" на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Во время учебы в бакинской школе №173 участвовал в драмкружках. После окончания школы в 1968 поступил на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств, на курс известных педагогов Рзы Тахмасиба и Алигейдара Алекперова. За время учебы сыграл роли в спектаклях "Севиль" (Балаш), "Свадьба" (Салманов), "Без вины виноватые" (Незнамов) и других. В 1974 году был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического драматического театра (ныне - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За годы работы в театре Яшар Нури создал незабываемые образы, в числе которых безумный Салман ("Сборище сумасшедших"), Мешеди Орудж ("Мертвецы"), Абдулали бек ("Севиль"), Агамуса Нагиев ("Меценат"), Рахман ("Вопль") и многие другие.

Он также снялся в таких известных фильмах, как "День рождения", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Все к лучшему", "Проверка", в телеспектаклях "Полштата", "Глазной врач" и других.

Скончался 22 ноября 2012 года после продолжительной болезни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)