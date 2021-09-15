Ансамбль старинных музыкальных инструментов выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 22 сентября в Союзе композиторов Азербайджана (СКА) пройдет научная конференция на тему "Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев", а также будет представлена концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе союза.

С докладами на мероприятии выступят ответственный секретарь СКА, доктор наук по искусствоведению, профессор Джамиля Гасанова, заслуженный деятель искусств, доктор наук по искусствоведению, профессор Имруз Эфендиева, доктор философии по искусствоведению, доцент Гюллю Исмаилова, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Алла Байрамова, педагог Бакинского музыкального колледжа и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Роя Аббасова.

В рамках конференции, приуроченной к 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви, также будут исполнены произведения лауреатов конкурса газелей-романсов.

24 сентября при совместной организации Союза композиторов, министерства культуры и Национальной академии наук Азербайджана музыкальной общественности будут представлены новые книги видного музыковеда, академика, заслуженного деятеля искусств и заслуженного деятеля науки, профессора Земфиры Сафаровой, в том числе пятый том многотомника "Azərbaycan musiqi tarixi" ("Музыкальная история Азербайджана"), книга "Şuşa Azərbaycanın musiqi qalasıdır" ("Шуша – музыкальная крепость Азербайджана") и "Türk Dünyasının Müzik Yıldızı – Üzeyir Hacıbeyli" ("Музыкальная звезда тюркского мира – Узеир Гаджибейли").

На презентации Государственный ансамбль старинных музыкальных инструментов (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов), народная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Фаган Гасанли (фортепиано) исполнят произведения азербайджанских композиторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)