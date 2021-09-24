Представитель Колумбии стал победителем конкурса "Посвящение Узеиру Гаджибейли" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялись церемония награждения победителей международного конкурса композиторов "Посвящение Узеиру Гаджибейли" и заключительный концерт в рамках проекта, сообщили Trend Life в центре.

Конкурс, объявленный в январе нынешнего года, был организован действующим в Нью-Йорке обществом "Национальная музыка и глобальная культура" при участии Азербайджано-американского музыкального фонда, министерства культуры, Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в США.

В мероприятии, прошедшем в рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Анар Керимов, председатель Союза композиторов, народная артистка Фирангиз Ализаде, деятели культуры и искусства, зарубежные гости.

Выступившие на мероприятии основатель и руководитель общества "Национальная музыка и глобальная культура", заслуженная артистка, профессор Наргиз Алиярова, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде рассказали о значении XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Было отмечено, что в конкурсе, проводимом с целью широкой пропаганды творческого наследия Узеира Гаджибейли, приняли участие 50 композиторов из 26 стран мира.

Выступившие поздравили победителей международного конкурса и пожелали им новых творческих успехов.

Первое место на конкурсе занял колумбийский композитор Мариус Диаз, второе - азербайджанский композитор Тюркан Гасымзаде, третье - британский композитор Мэтью Парритт.

Специального диплома имени Узеира Гаджибейли был удостоен австрийский композитор Арий Исмаили.

Кроме того, специальными дипломами конкурса отмечены: Оркун Текелиоглу (Турция), Париса Сабет (Канада), Таир Ибишов (Азербайджан), Галымжан Секеев (Казахстан) и Браша Бдил (Израиль). Премия "Самый молодой композитор" была вручена Заррину Шукюру (Азербайджан).

На вечере в исполнении Азербайджанского государственно струнного квартета (Джейла Сеидова, Солтан Мамедова (скрипка), Вахтанг Иманов (альт), Алексей Мильтых (виолончель), Азербайджанского фортепианного трио (Тохфа Бабаева (скрипка), Сабина Ибрагимова (виолончель), Эльнара Кеберлинская (фортепиано) и ансамбля codeNZa (художественный руководитель и дирижер – Самир Асадов, Гюльназ Исмаилова (вокал), Заррин Шукюр и Наргиз Алиярова (фортепиано) прозвучали произведения Узеира Гаджибейли и победителей конкурса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)