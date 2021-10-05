Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни

Культура 5 октября 2021 13:31 (UTC+04:00)
Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде, сообщает Trend Life.

Представляем читателям материал о жизни и деятельности Хайяма Мирзазаде, различные отрывки из его интервью, высказывания о нем других известных личностей.

Выдающийся представитель азербайджанской композиторской школы Хайям Мирзазаде - один из мастеров, сыгравших значимую роль в развитии нашей музыкальной культуры. Когда жизнь отдана во имя искусства и родной земли, это никогда не забывается, память о мастере передается из поколения в поколения, а его творчество всегда живо.

Хайям Мирзазаде (5.10.1935 – 30.07. 2018) был выпускником Азербайджанской государственной консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), учеником великого композитора Гара Гараева. С 1957 года преподавал в консерватории, с 1969 по 1983 годы являлся заведующим кафедрой композиции. С 1983 по 2005 годы, будучи профессором данного учебного заведения, внес большой вклад в формирование молодого поколения музыкантов, подготовку высококвалифицированных профессиональных музыкальных кадров.

Земфира Гафарова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств: "Хайям Мирзазаде очень любил своих студентов. Сейчас его ученики известны своей деятельностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня Хайяма Мирзазаде нет с нами, но его музыка звучит и будет звучать вечно".

Зюмруд Дадашзаде, заслуженный деятель искусств, профессор, музыковед: "Хайям Мирзазаде был еще и прекрасным педагогом, очень гордился своими учениками. Для меня он был неординарной личностью с особым колоритом, с ним всегда было интересно беседовать на разные темы, особенно о нашем искусстве. У него всегда было особое видение многих проблем, особое чувство юмора, поэтому каждая встреча с ним была неким уроком жизни и профессионального мастерства. Он был интеллектуал, человек склонный к музыке больших философских обобщений. Когда я открыла для себя его камерную музыку, его кино-опусы, я поняла, что он великий композитор в создании симфонических произведений большого дыхания, а также он прекрасно владеет формой, жанром, когда пишет киномузыку - яркую, запоминающуюся, отображающую дух фильма. Он был действительно разнообразным, палитра его музыки была многохромной, что говорит о его великом мастерстве, о его таланте".

Хайям Мирзазаде создал ценные произведения в различных жанрах, обогатив репертуар выдающихся азербайджанских исполнителей. Он - автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к около пятидесяти драматическим спектаклям и кинофильмам. Произведения композитора исполнялись в престижных концертных залах Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран мира, что внесло важный вклад в пропаганду азербайджанской музыки.

Фарадж Караев, композитор, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, народный артист Азербайджана: "Хайям Мирзазаде - один из самых талантливых последователей школы Гара Гараева – был композитором-творцом, для которого движение вперед было естественной формой существования. Например, с самого первого дня, когда Хайям Мирзазаде был избран заведующим кафедрой композиции, его заботил приток в консерваторию талантливых ребят, будущих композиторов. Он буквально по крупицам собирал сведения от музыкантов, от коллег, от педагогов музыкальных школ и училищ о талантливых ребятах. А потом, проверив по своим каналам сведения о том, что где-то в какой-то затрапезной музыкальной школе появился замечательный мальчуган, которому и лет всего-то двенадцать, но уже пытающийся сочинять, он регулярно наведывался в эту школу, появлялся на экзаменах и старался, по возможности, опекать талантливого пацаненка. И такие случаи – не единичны. Он постоянно думал о завтрашнем дне, о молодых талантах, о будущем азербайджанской композиторской школы".

И здесь стоит вспомнить, что Баку сыграл значимую роль в становлении известного композитора, народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР Владимира Шаинского, учителем которого также стал великий Гара Гараев. Из воспоминаний Шаинского: "На одном из концертов в Москве исполнялись произведения молодых азербайджанских композиторов. Я был поражен их высоким профессиональным уровнем. Особенно мне понравился композитор Хайям Мирзазаде. Вот бы у кого поучиться! Нас познакомили. Мои первые слова: "Хайям, разрешите мне брать у вас уроки композиции!" - "Зачем же у меня? Лучше у моего учителя Гара Гараева". Спустя некоторое время, благодаря Хайяму Мирзазаде, я познакомился со всемирно известным композитором Гара Гараевым. Поехал учиться в Баку и сбылась моя мечта – стал композитором. А ведь мне было тогда уже 36 лет. Ведь попасть в класс Гараева – все равно, что вытащить счастливый билет лотереи, разыгрываемой только один раз в жизни".

Музыка, написанная Хайямом Мирзазаде к ряду фильмов, вошедших в золотой фонд азербайджанской кинематографии, а также к многочисленным драматическим спектаклям, благодаря разнообразию средств выражения и глубине содержания, служит формированию вкуса у слушателей и получила высокую оценку как достойный образец нашей музыкальной культуры.

Тофиг Исмайлов, автор сценария и режиссер картины "Маэстро", посвященной многогранной личности Хайяма Мирзазаде, сказал: "Хайям Мирзазаде - это большой, глубокий композитор. Его творчество широкого диапазона, основанное на органичном сочетании национальной музыки и современной композиторской техники и характеризующееся своеобразием, выразительностью, динамизмом, составляет одну из ярких страниц богатой летописи музыкального искусства Азербайджана".

Хайям Мирзазаде очень любил родной Баку. В свое время сценарист и драматург, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народный поэт Азербайджана Вагиф Самедоглу сказал:

"Хайям Мирзазаде - большой профессионал всего, чем бы ни занимался, и, естественно, в музыке. Многим, например, литературоведам стоит пройти его курс знания и понимания литературы. Я до конца жизни буду благодарен Хайяму Мирзазаде за тот музыкальный вкус, который он мне привил. Более того, считаю, что он стал бы прекрасным мэром, потому что он знает и любит город, как никто другой. Считаю, что с такими коренными бакинцами, как Хайям Мирзазаде, стоит советоваться, перестраивая город, меняя его облик".

"Я прожил одной жизнью - жизнью музыканта, педагога, жизнью пишущего, мыслящего человека, композитора", – говорил Хайям Мирзазаде, который при жизни стал классиком национальной музыки. Его портреты, в том числе скульптурные, создавали выдающиеся мастера, среди которых были Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Микаил Абдуллаев, Токай Мамедов и Азад Зейналов

Цитаты Хайяма Мирзазаде из различных интервью

"Мудрость человек накапливает в течение жизни, а когда получает образование, учится, работает над собой, становится профессионалом".

"Мало вы найдете в мире композиторов, которые бы в возрасте писали музыку такую же, как в молодые годы. Хотя возрастная музыка бывает более экономная, отточенная. А молодая музыка - это порыв, как весна. Сравните музыку раннего Бетховена с его более поздними произведениями. Это большая разница. Той яркости, того свежего воздуха, которые были в молодости, к концу жизни у него уже нет. Я, по крайней мере, не чувствую. Это касается и некоторых других композиторов".

"Сейчас модно называть классиками, корифеями. Это комплименты, которые делают человеку, чтобы ему было приятно. Если полотна художника после его смерти показывают, писателя печатают, а композитора играют - значит, это классик. А при жизни в искренность, с какой произносится слово "классик", верить нельзя".

"Однажды, узнав, что у меня есть картины таких-то художников, меня попросили продать. Но все картины мне одинаково дороги. Однако некоторые работы я отдаю сестрам, сыновьям. В основном, я собираю азербайджанских художников, но есть и русские, немного фламандских мастеров".

"Я люблю думать о своих ошибках. Они случались и в дружбе, и в знакомстве, но каких-то глобальных ошибок я не делал. У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни".

"Музыка будущего - это профессия будущего, продукт будущего. Современники обычно или недооценивают или переоценивают. Когда-то произведения некоторых композиторов поначалу воспринимались с какой-то остротой, удивлением, а прошло 20-30 лет, и сейчас слушаешь их как классиков. Например, когда-то каждый звук музыки великих русских композиторов ХХ века - Шостаковича или Прокофьева - на меня действовал как-то волшебно, а сейчас я слушаю, и они на меня, с хорошей точки зрения, действуют как классики. В поэзии то же самое. Прочтите Маяковского, Хлебникова".

"Я не пишу музыку для обывателя, не люблю писать музыку для прохожего с улицы. Я пишу для подготовленного, образованного, интеллигентного читателя, мыслящего, слушателя. Потому что образованный человек - это воспитанный интеллектуал, который является представителем мировой культуры".

Память о выдающемся композиторе, талантливом педагоге и искреннем человеке Хайяме Мирзазаде будет вечно жить в наших сердцах.

(Автор: Вугар Иманов)

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