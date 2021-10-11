В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле и Анкаре прошли премьерные показы документального фильма Fulya совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкой компании Dada Yapım, сообщили Trend Life на киностудии.

Картина рассказывает о работе журналистки турецкого телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк и оператора Халила Кахрамана, освещавших события 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Турецкая журналистка сыграла значимую роль в информировании мирового сообщества о событиях той войны.

На премьерном показе присутствовали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, героиня картины Фулья Озтюрк, заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, продюсер картины - директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Фариз Ахмедов, глава компании Dada Yapım Озджан Дада, творческий состав фильма.

Отметим, что режиссеры картины - Айкут Ташкын и Таир Таирович, оператор-постановщик – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры - Озджан Дада и Фариз Ахмедов. Съемки фильма проходили в июле нынешнего года в Гяндже, Барде, Тертере, Агдаме, а также в городах Шуша и Баку.

Фильм Fulya с восьмого октября демонстрируется в кинотеатрах Турции. С середины октября планируется начать показ картины в кинотеатрах Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)