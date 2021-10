Азербайджанский фильм признан лучшим в США - Only the Best International Fil Awards (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" (Созидатели) режиссера Шамиля Алиева признан лучшим на международном кинофестивале Only the Best International Fil Awards 2021 (штат Флорида, США) за август-сентябрь и удостоен приза Best Documentary Feature. Об этом сообщил Trend Life автор картины.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе из числа родственников Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Салнамэ" в 2020 году. Автор сценария – Натиг Расулзаде, автор идеи – Эльбай Гасымзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

Напомним, что фильм в июле этого года получил специальный приз жюри итальянского фестиваля Vesuvius International Film Festival 2021.

(Автор: Вугар Иманов)