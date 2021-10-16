Известный российский писатель Эльдар Ахадов стал почетным членом Союза писателей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - Насыщенным выдалась осень для известного российского писателя и поэта, член Союза писателей России и Русского географического общества, нашего соотечественника Эльдара Ахадова, сообщает Trend Life.

Знаменательным событием стало вручение удостоверения "Почетного члена Союза писателей Азербайджана", который был преподнесен председателем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Анаром Рзаевым. На встрече руководитель Литературно-творческой ассоциации "Луч", прозаик и поэт, профессор Тофиг Меликли рассказал об активной творческой деятельности Эльдара Ахадова, достойно представляющем не только Россию, но и свою Родину – Азербайджан.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. Начал сочинять уже в восемь лет, а в 15 лет его перевод сонета Уильяма Шекспира напечатали в газете Бакинского государственного университета. В Баку пытался поступить на исторический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), но не прошел по баллам. Поэтому поступил на заочное отделение Азербайджанского индустриального института (АзИИ, ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и одновременно работал в Проектном институте. Затем поступил в Ленинградский горный институт (ныне - Санкт-Петербургский горный университет) и долгие годы работал по специальности на Крайнем Севере. С 1986 года живет в Красноярске. Однако все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь, где живет его мать, сестра и много родственников.

Эльдар Ахадов является автором более шестидесяти книг прозы и поэзии, обладатель литературных премий и медалей, лауреат конкурсов и фестивалей, также активно занимается общественной деятельностью. Называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте.

Нынешний визит на родину писателя был ознаменован творческими встречами с любителями литературы в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр), Доме русской книги, Бакинском книжном центре, участием в традиционном фестивале "Есенинская осень" в честь дня рождения Сергея Есенина, презентации книг известного писателя Натига Расулзаде, посещения Центра творчества Максуда Ибрагимбекова и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)