Виртуозная игра на таре - Баку и София, Восток и Запад (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном концертном салоне Софии прошел концерт лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана, виртуоза тара Сахиба Пашазаде с симфоническим оркестром Sofiya под руководством известного музыканта, дирижера Минко Ламбова. Как сообщил Trend Life артист, вечер был организован посольством Азербайджана в Болгарии при поддержке министерства культуры Азербайджана и посвящен 30-летию Дня восстановления независимости Азербайджана.

В концертной программе были представлены произведения болгарских классиков, азербайджанские композиции мугама и народных песен, многие из них исполнены в синтезе. На вечере также выступила вокалистка Валентина Димитрова.

"Концерт стал очередным мостом культуры между нашими странами, ярким примером мультикультурализма между Востоком и Западом, и прошел на высоком уровне. Среди гостей праздничного вечера были много общественно-политических деятелей, представителей культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций. Особенно яркими овациями были встречены болгарскими зрителями мои соло-выступления", - отметил Сахиб Пашазаде и выразил признательность послу Азербайджана в Болгарии Гусейну Гусейнову за организацию такого прекрасного вечера.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)