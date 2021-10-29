Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО)

Культура 29 октября 2021 16:25 (UTC+04:00)
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения народного артиста Азербайджана Агахана Салманлы, сообщает Trend Life.

Он был не только актером широкого творческого диапазона, блестящим мастером перевоплощения, но и яркой личностью, который, несмотря на свой возраст, до последних дней был очень эмоциональным человеком с неподдельным юношеским задором. Утром 29 февраля 2020 года пришла печальная о его смерти. Неожиданно. Ведь буквально накануне, 28 февраля, он праздновал свадьбу своей внучки Ляман.

Дней за 15 до смерти Агахан перенес небольшой инфаркт, но это не столь серьезно сказалось на его здоровье. А коллеги, принимавшие участие в праздничном вечере, позже говорили, что ничего не предвещало скорой гибели. Он был очень счастлив. В то же время он как будто прощался во всеми… Опять же на волне позитива, что было ему присуще всю жизнь. Его сердце остановилось в автобусе, в котором он ехал на работу в свой родной ТЮЗ…

Агахан Салманлы родился 29 октября 1941 года в Сураханском районе Баку. Азы искусства начал познавать в Сураханском драматическом кружке. В 1960-1964 годах учился на факультете "Актер драмы и кино" (курс Рзы Тахмасиба) Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В интервью Trend Life актер вспоминал: "Мой отец был финансистом, ревизором Академии наук, а мать являлась воспитательницей детского сада. Нас в семье было три брата, я - самый младший. Старшие работали, а я все время сидел дома и смотрел за хозяйством, был домашним мальчиком (смеется). Поэтому всегда стеснялся. Видимо, это комплекс. Хотя бывают такие случаи, когда надо быть наглым, но не получается. Несмотря на такой характер, дома я постоянно устраивал сценки из театральных спектаклей и кинофильмов, которые смотрел. Даже "выступал" на праздничных мероприятиях у мамы в детском саду. Готовился, все меня хвалили, а когда наступал момент выходить на сцену, то отказывался... Я стеснялся (смеется)".

Родители не хотели, чтобы мальчик был актером, братья тоже были против.

"Они говорили, что это прекрасный мир, но на актерскую зарплату даже себя не сможешь содержать, не говоря уже о семье. "Ты там не выживешь", - предупреждал отец. Он хотел, чтобы я стал бухгалтером. После окончания школы даже три месяца работал в Институте физики бухгалтером. Знал все финансовые документы, потому что мой отец приносил их с собой домой и обучал меня этой профессии. Он меня устроил на работу, чтобы у меня из головы выветрилось желание стать актером. Но, несмотря на все запреты, я слушал свое сердце и все равно записался в драматический кружок во дворец в Сураханах, который сейчас носит имя Саттара Бахлулзаде.

Директором Института физики в те годы был Гасан Абдуллаев, который впоследствии стал академиком и на протяжении многих лет возглавлял Академию наук Азербайджанской ССР. Можно сказать, что он был моим "крестным отцом" в этом деле, потому что разрешал уходить с работы на репетиции. И однажды, когда он гулял со своей супругой, увидел мое выступление на бульваре, где мы выступали. Гасан Абдуллаев удивился, он не ожидал, что его бухгалтер может так эмоционально играть на сцене. На следующий день директор Института физики сказал моему отцу Алифани: "Зачем ты убиваешь талант своего сына? Зачем ты его мучаешь? Пусть идет своей дорогой". После этого отец от меня отстал и дал свободу выбора.

Я решил поступить в театральный институт, но в первый год срезался по истории и пошел работать в кукольный театр актером. На второй год я поступил, моим учителем стал Рза Тахмасиб - легендарная личность, великий человек, кинорежиссер, педагог и актер кино. За время учебы он нам не разрешал сниматься, играть роли в театрах, говорил, что лишь после четырехлетнего обучения "можете идти на все четыре стороны". "В сыром виде я вас никуда не отпущу", - говорил мастер".

К профессиональной деятельности актер приступил в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, дебютировав в постановке Bahar oğlu в роли Джафара Джаббарлы. Он также снимался в некоторых выпусках киножурнала "Мозалан". Агахан Салманлы на протяжении около 60 лет своей карьеры создал около ста ролей в театре и в кино. В большинстве своем это были комедийные роли. Он еще был известен как режиссер-постановщик детских и комедийных спектаклей. Были и тяжелые времена в творческой жизни.

"Актер - зависимый человек. Если ему не дают роль, то он остается без куска хлеба. В 90-е годы мне роли не давали ни в театре, ни в кино, не приглашали на телевидение, даже на дубляж перестали вызывать, хотя до этого было множество хороших работ. Даже в родном театре (в ТЮЗе), которому отдал всю жизнь, был предан забвению. И я решил ставить спектакли. Вначале поставил детский спектакль, потом комедию для взрослых. Они получились удачными, началась новая жизнь"…

Светлая память Мастеру!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Image
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастливым на свадьбе первой внучки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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