В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне снимается фильм под названием "Köhnə çamadanlar" ("Старые чемоданы"), сообщила Trend Life редактор проекта Гамида Рустамова.

Кинофильм является совместным проектом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и независимого инклюзивного театра "OYUN".

Автор сценария фильма - Севда Султанова, режиссер-постановщик – Саида Аквердиева, оператор-постановщик – Шахмар Гахраманов, художник-постановщик – Афшан Асадова, композитор – заслуженный артист Азербайджана Вугар Джамалзаде, продюсер – Таир Алиев, руководитель проекта Парвина Исмаилова.

Главная сюжетная линия фильма - тема женщины и войны. Кинолента снята на основе реальных событий о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след. Сюжет фильма связывает истории Первой и Второй Карабахских войн.

В фильме, который снят в жанре психологической драмы, заняты народные артисты Азербайджана Мамедсафа Гасымов, Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Гызылгюль Гулиева, Шафаг Алиева, Земфира Абдусамедова, Насиба Эльдарова, актеры Кенуль Гасымова, Расмия Нурмамедова, Зульфия Гурбанова, Зюмрюд Гасымова, Ульвия Алиева, Рада Насибова, Туркай Джафарли, Рагим Рагимов, Эльмира Гусейнова, Сария Мансурова, Айгюн Фатуллаева, Оксана Расулова, Зарина Гурбанова, Джаваншир Магеррамов, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев и другие. Также в фильме заняты юные актеры театра-студии "Oyuq". Съемки основных фрагментов фильма прошли в Баку, Астаре, Лянкяране и Хызы.

Кинокартина будет представлена зрительской аудитории к концу текущего года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)