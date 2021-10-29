В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО)

Культура 29 октября 2021 21:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне снимается фильм под названием "Köhnə çamadanlar" ("Старые чемоданы"), сообщила Trend Life редактор проекта Гамида Рустамова.

Кинофильм является совместным проектом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и независимого инклюзивного театра "OYUN".

Автор сценария фильма - Севда Султанова, режиссер-постановщик – Саида Аквердиева, оператор-постановщик – Шахмар Гахраманов, художник-постановщик – Афшан Асадова, композитор – заслуженный артист Азербайджана Вугар Джамалзаде, продюсер – Таир Алиев, руководитель проекта Парвина Исмаилова.

Главная сюжетная линия фильма - тема женщины и войны. Кинолента снята на основе реальных событий о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след. Сюжет фильма связывает истории Первой и Второй Карабахских войн.

В фильме, который снят в жанре психологической драмы, заняты народные артисты Азербайджана Мамедсафа Гасымов, Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Гызылгюль Гулиева, Шафаг Алиева, Земфира Абдусамедова, Насиба Эльдарова, актеры Кенуль Гасымова, Расмия Нурмамедова, Зульфия Гурбанова, Зюмрюд Гасымова, Ульвия Алиева, Рада Насибова, Туркай Джафарли, Рагим Рагимов, Эльмира Гусейнова, Сария Мансурова, Айгюн Фатуллаева, Оксана Расулова, Зарина Гурбанова, Джаваншир Магеррамов, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев и другие. Также в фильме заняты юные актеры театра-студии "Oyuq". Съемки основных фрагментов фильма прошли в Баку, Астаре, Лянкяране и Хызы.

Кинокартина будет представлена зрительской аудитории к концу текущего года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза
Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза
Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис
Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис
Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском
Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане снимают фильм о людях, в чьей судьбе война оставила глубокий след (ФОТО) Культура 21:56
В Азербайджане необходимо использование бустерной дозы вакцины от коронавируса - врач-инфекционист Общество 21:33
В Грузии за прошедшую неделю на дистанционное обучение перешли 218 школ и 415 классов Грузия 21:22
В Кыргызстане планируют создать цифровую экосистему соцуслуг Кыргызстан 21:16
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть Турция 21:08
Израиль значительно увеличил импорт стали из Турции Турция 21:07
Huawei поможет Узбекистану модернизировать сельхоз сектор ИКТ 21:03
В Азербайджане должностные лица будут оштрафованы за непредоставление страховой выплаты Общество 21:00
В Азербайджане вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности Политика 20:31
В Азербайджане привлеченные к учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО) Общество 20:19
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с заместителем директора Европейского регионального бюро Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Политика 20:13
Утверждена ежемесячная заработная плата сотрудников Государственной налоговой службы Азербайджана Экономика 19:43
Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал информацию о повышении госпошлины за регистрацию автомобилей и телефонов Общество 19:24
Топ-10 банков Азербайджана по объему совокупного капитала за третий квартал 2021 года Финансы 19:05
Топ-10 банков Азербайджана по объему уставного капитала за третий квартал 2021 года Финансы 19:05
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:57
В Азербайджане выявлено еще 2 132 случая заражения коронавирусом Общество 18:49
На ярмарке "Zəfər" в Баку экспонируется военная техника (ФОТО) Общество 18:35
Park Cinema снижает цены: премиальные залы по цене обычных Интересное 18:10
Азербайджан вернул в Иран зараженный картофель Экономика 17:56
Заслуженного артиста Азербайджана Элизбара Османова ввели в состояние искусственной комы Социум 17:53
Топ-10 банков Азербайджана по объему депозитного портфеля по итогам III квартала 2021 г. Финансы 17:47
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2022 года Общество 17:44
Почтовый оператор Казахстана закупит уголь Тендеры 17:40
МВФ оценил реформы в сфере бюджетной политики Грузии Грузия 17:36
Азербайджанский поэт отмечен престижной премией в Москве. Сахиб Мамедов награжден золотым знаком и званием "Золотое перо Руси" (ФОТО) Культура 17:35
Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза США 17:21
Оружие, использованное во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, демонстрируется на ярмарке Zəfər (ФОТО) Общество 17:20
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку аккумуляторных батарей Тендеры 17:18
Ж/д оператор Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 17:16
ЗАО AzerGold привлечет услуги по техобслуживанию автомобилей Тендеры 17:16
Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис США 17:13
Бакметрополитен объявил тендер на закупку автошин Тендеры 17:13
Неправильное лечение усугубляет состояние больных коронавирусом - азербайджанский врач Общество 17:12
Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на восточном побережье Италии Европа 17:10
Пакистанские силовики готовятся к обороне Исламабада, на который движется марш исламистов Другие страны 16:50
В Баку и Гяндже пройдет XI Кубок вызова по игре "Что? Где? Когда?" Социум 16:49
Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября Европа 16:42
В Туркменистане торжественно введен в эксплуатацию участок Ашхабад-Теджен автобана до Туркменабада Туркменистан 16:38
Азербайджанский врач-инфекционист о важности получения третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 16:32
В CinemaPlus стартовал показ фильма Fulya о 44-дневной Отечественной войне Культура 16:29
Президент Ильхам Алиев - архитектор освобожденного Карабаха Политика 16:26
Агахан Салманлы… Он прощался на волне позитива. Накануне смерти был очень счастлив на свадьбе первой внучки (ФОТО) Культура 16:25
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают снижаться до рекордно низких показателей Израиль 16:18
Азербайджан в ближайшем будущем перейдет на электронные рецепты - TƏBİB Общество 16:16
В Баку обсудили роль культуры в устойчивом развитии (ФОТО) Экономика 16:06
Туркменистан взаимодействует с Казахстаном в вопросах укрепления региональной и глобальной безопасности Туркменистан 16:00
В ВС Азербайджана проходят соревнования на звание “Лучший артиллерийский дивизион” (ВИДЕО) Политика 15:52
PASHA Bank планирует создать максимальное количество онлайн-услуг Экономика 15:43
Команда Азербайджана вышла в оба финала ЧМ по художественной гимнастике в Японии Общество 15:38
Грузия и Япония обсудили возможность расширения торгового сотрудничества Грузия 15:34
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО) Общество 15:23
В Баку проходит благотворительная ярмарка Zəfər (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:20
Великобритания разрешит въезд вакцинированным от COVID-19 гражданам Азербайджана Общество 15:12
Туркменистан и ООН обсудили социально-экономические последствия пандемии COVID-19 Туркменистан 15:04
Объем продаж через портал Azexport с начала года превысил $360 млн Экономика 14:57
Ереван на протяжении всего карабахского конфликта пытался разыграть примитивную «двухходовку» - Youtube-канал VMedia (ВИДЕО) Армяно-азербайджанский конфликт 14:49
Бакинский интернет-провайдер готов разработать эксклюзивные предложения для корпоративных абонентов Экономика 14:49
Израиль намерен достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода Израиль 14:42
Бурение первой разведочной скважины в рамках SWAP идет по графику - вице-президент bp Энергетика 14:38
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 ноября вырастет до $69,9 за тонну Россия 14:35
Азербайджанский интернет-провайдер расширяет свою деятельность в регионах страны ИКТ 14:25
В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли в разы Экономика 14:25
Грузины восхищены архитектурным наследием Баку в объективе Агдес Багирзаде Культура 14:24
Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском США 14:23
Маэстро Рауф Абдуллаев: Наши ценности заложены в менталитете Культура 14:21
Государство всегда оказывало нам поддержку - жители восстановленных в Агдаме домов (Trend TV) (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:14
Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45% Экономика 14:00
Консорциум TAP получил запросы на резервирование мощности трубопровода до 2031 года Энергетика 13:59
В Азербайджане рассматривается вопрос снижения возраста подлежащих вакцинации от COVID-19 граждан - депутат Общество 13:57
Экс-глава ИВ Нефтчалы осужден на 10 лет лишения свободы Общество 13:44
«Лаборатория Касперского» рассказывает об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние пять лет ИКТ 13:28
Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов – Распоряжение Политика 13:25
Новые облигации SOCAR будут размещены на бирже 1 ноября (ФОТО) Бизнес 13:15
Число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в сентябре, выросло в разы Турция 13:13
ВВП Германии в третьем квартале вырос на 2,5% в годовом выражении Европа 13:07
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана в октябре через систему «Единое окно» пришлось на автотранспорт Транспорт 13:07
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:07
Криптовалюта для "Игры в кальмара" подорожала в 4 раза за сутки Финансы 13:05
Запланирована посадка деревьев почти на 100 га освобожденных территорий Азербайджана - замминистра Общество 12:58
В России зафиксировали 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 12:53
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $32 млн ИКТ 12:53
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой - минздрав Общество 12:50
В Туркменистане открывается новая скоростная трасса Туркменистан 12:45
Консорциум TAP получил запросы на поставки газа в Албанию Энергетика 12:32
В Туркменистане подписан новый контракт для увеличения добычи нефти Туркменистан 12:30
В Туркменистане планируют увеличить производство технического йода Туркменистан 12:30
Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне Экономика 12:14
В Туркменистане появится Центр доступности информации Туркменистан 12:13
В Тегеране состоялось заседание туркмено-иранской межправкомиссии Туркменистан 12:07
Продлен срок действия соглашения о Программе партнерства между Азербайджаном и FAO Политика 12:06
В Карабахе и Восточном Зангезуре пройдут широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев Общество 11:58
Парламент Азербайджана одобрил законопроект об открытии посольства в Ватикане Политика 11:54
Система теплоснабжения города Шуша полностью готова к зиме - спецпредставитель Президента (ФОТО) Энергетика 11:51
В госбюджете на 2022 год цена азербайджанской нефти будет заложена на уровне $50 Экономика 11:42
Швейцария окажет поддержку развитию сельского хозяйства Грузии Грузия 11:40
Азербайджанские банки активно тестируют платежную систему Apple Pay - гендиректор ЦБА Экономика 11:39
ЦБ Азербайджана не будет принимать решения по девальвации маната - Эльман Рустамов Экономика 11:35
Центробанк Азербайджана не исключает дальнейшего повышения учетной ставки Экономика 11:30
Президент Ильхам Алиев принял председателя Управления по делам религий Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:30
Все новости