Железный кулак - древние и современные воины с разящим мечом и горящим факелом. Посвящается Победе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский государственный цирк представил видеоролик "Dəmir yumruq" (Железный кулак), посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне - 8 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Актеры цирка в образе древних азербайджанских воинов с разящим мечом и щитом и героев Отечественной войны с горящими факелами символизируют историю нашей страны, с бесстрашием и доблестью готовыми разбить врага, который посягнет на родную землю. С гордость и честью до конца стоять во имя Отчизны!

Данная композиция будет также представлена в широком театрализованном формате с элементами циркового искусства.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)