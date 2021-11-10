Лесная песня – из Украины в Азербайджан. Впервые для тюркоязычных стран

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном центре перевода Азербайджана впервые на азербайджанском языке издана драма-феерия "Лесная песня" (на украинском в оригинале "Лісова пісня") видной украинской поэтессы, писательницы, переводчицы, деятеля культуры Леси Украинки (настоящее имя Лариса Косач-Квитка), сообщила Trend Life представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма и ответственный секретарь проектов в Украине Государственного центра перевода Азербайджана Марина Гончарук.

Книга вышла при поддержке Государственного учреждения "Украинский институт книги" в рамках программы поддержки переводов Translate Ukraine. Издание приурочено к 150-летию украинской поэтессы Леси Украинки, который в этом году отмечается на государственном уровне.

Книга переведена известным азербайджанским поэтом, переводчиком Саламом Сарваном. Ответственный секретарь проекта по изданию "Лесной песни" Леси Украинки - Марина Гончарук. Автор предисловия - Пюста Ахундова.

"Издание книги является важнейшим шагом в популяризации классики украинской литературы в мире, в частности, в тюркоязычных странах. Это важное событие в развитии украино-азербайджанского литературного процесса. Благодаря поддержке Украинского института книги и реализации проекта Государственным центром перевода Азербайджана азербайджанский народ присоединился к празднованию 150-летия Леси Украинки. Эта книга откроет для азербайджанцев волшебный и глубокий мир украинской мифологии и народных обычаев, верований, азербайджанцы смогут больше узнать культуру и самобытность украинского народа. Государственный центр перевода Азербайджана проводит системную работу, направленную на развитие украинско-азербайджанского литературного процесса. Важным шагом по углублению сотрудничества с Украиной было подписание Государственным центром перевода Азербайджана меморандума о сотрудничестве с Украинским институтом книги. Успешным было и участие ГЦПА в известных украинских книжных фестивалях, среди которых Львовский международный 28 BookForum, Book Space в Днепре и KyivBookArtFest. Используются разные платформы и возможности для всестороннего развития украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере литературы, перевода и издательского дела", - отметила Марина Гончарук.

Начальник отдела международного сотрудничества государственного учреждения "Украинский институт книги" Дарына Степанюк отметила, что после подписания Государственным центром перевода Азербайджана меморандума о сотрудничестве с Украинским институтом книги первым совместным проектом стал перевод "Лесной песни" Леси Украинки в рамках программы поддержки переводов Института.

"В 2021 году, когда отмечают 150 лет со дня рождения Ларисы Косач-Квитки, азербайджанцы смогут ознакомится с одним из самых известных произведений поэтессы. Выход перевода является важным событием для Института, свидетельствующим об интересе к украинской классике в Азербайджане. Украинский институт книги планирует и дальше развивать сотрудничество с Государственным центром перевода Азербайджана и реализовывать новые литературные и переводческие проекты", - отметила Дарына Степанюк.

Книга будет широко распространена в книжных магазинах и библиотеках Азербайджана. Ожидается презентация книги в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)