Зрители очень соскучились по театру. Фирдовси Атакишиев с великолепными актерами дарит яркие эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна после почти полугодовалого перерыва в связи с пандемией был показан спектакль "Судьба Артиста", поставленного по пьесе известного азербайджанского драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева, сообщает Trend Life.

Зрители, так же как и актеры, очень соскучились по театру. Каждое представление становится событием, своеобразным глотком воздуха для культурного и эстетического восприятия мира, в котором мы живем, истории и традиций. В этот вечер среди зрителей были министр культуры Анар Керимов, народный писатель Эльчин Эфендиев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, главы дипломатических миссий, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Премьера спектакля на русском языке с большим успехом прошла еще в мае 2016 года и с тех пор прочно вошла в репертуар театра. "Судьба Артиста" была также с успехом представлена на международных фестивалях, а исполнитель главной роли Гусейна Араблинского – заслуженный артист Фирдовси Атакишиев удостоен за этот образ престижной премии Джафара Джаббарлы.

В спектакле, поставленном режиссером, народной артисткой Ираной Тагизаде, задействован мастерский состав. Это народные артисты Фуад Османов, Аян Миргасымова, заслуженные артисты Натаван Гаджиева, Олег Амирбеков, Юрий Омельченко, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Эльмира Асланова, актеры Ярослав Трифонов, Ягуб Зейналов, Заур Терегулов, Эльшад Муртузов, Тамилла Абуталыбова, Белла Сафина, Назим Джафаров, Заур Искендеров, Ибрагим Чингиз, Борис Бродский, Фарид Бахрамов, Иосиф Ткач и другие.

Артист – прообраз легендарного азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского, чья человеческая и профессиональная судьба до сих пор волнует зрителей.

Гусейн (Гусенбала) Мамед оглы Араблинский (реальная фамилия Халафов. 1881 - 5 марта 1919) - азербайджанский актер театра и кино, режиссер. С 1905 года играл в первых профессиональных азербайджанских труппах, гастролировал в России и Иране. Араблинский - первый азербайджанский киноактер, снимался в картине "В царстве нефти и миллионов" 1916 года. Был режиссером первой азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун", считается одним из пионеров азербайджанского музыкального театра и основателем национального профессионального театрального искусства.

Автор произведения Эльчин Эфендиев слегка приоткрывает завесу тайн, оставляя зрителям пространство для фантазий и горячее желание узнать как можно больше о личности и судьбе этого необыкновенного человека. Главный герой спектакля - это не просто главный персонаж и центр всего действа. Интригующие моменты трагической и загадочной судьбы Гусейна Араблинского на протяжении всего спектакля держат зрителей в напряжении, вызывают разные чувства. Ведь это была пьеса о театре, о любви к театру, где есть не только аплодисменты и восторженные поклонницы, но очень тяжелая и неоднозначная реальная жизнь по ту сторону сцены - прозябание в нищете, неприятие общества, оскорбления и угрозы... Фирдовси Атакишиев покоряет зрителей тонким проникновением в сущность образа, умением предельно выразительно передавать настроение, глубоким пониманием замысла драматурга. И, конечно же, он не один на сцене, вокруг великолепные актеры Русской драмы, которые еще раз доказали слова Шекспира, сказавшего, что весь мир - театр, а люди в нем - актеры... Спектакль также погружает зрителя в начало 20 века, когда в Азербайджане был нефтяной бум, а Царская Россия оказывала влияние на нашу страну, когда многие еще не понимали величия театрального искусства. И все это ярко раскрывается в постановке Ираны Тагизаде, которая была встречена продолжительными овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)