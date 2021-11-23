Предстоящий Международный форум Низами Гянджеви - очень важное мероприятие – замминистра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами" - очень важное мероприятие, которое имеет большое значение в изучении и пропаганде творческого наследия великого азербайджанского мыслителя и поэта.

Об этом сказал журналистам во вторник первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев на брифинге, посвященном предстоящему форуму.

По его словам, участниками и гостями мероприятия станут видные государственные деятели, ученые из разных стран, представители международных организаций и дипломатического корпуса.

Было подчеркнуто, что среди них министры культуры Турции и Узбекистана. В форуме предусматривается участие более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, низамиведов из 15 зарубежных стран.

Было отмечено, что в ходе форума состоится обсуждение влияния идей и творчества Низами на формирование общественных взглядов и литературы в разных странах.

Отметим, что форум пройдет 24-26 ноября, в его рамках состоятся панельные дискуссии на темы "Влияние творчества Низами на политические и социальные традиции средневекового Востока", "Низами Гянджеви: взгляд на современный мир", "Влияние "Хамсе" Низами на мировую литературу и культуру", "Дидактическая роль диалогов "Хамсе"" и "Исследования Низами в советский период".

В рамках форума планируется также организация презентаций, в том числе презентаций книг, двусторонние встречи и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)