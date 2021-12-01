В Баку прошел вечер, приуроченный к 80-летию видного кинорежиссера Эльдара Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бинагадинском центре культуры прошел вечер, приуроченный к 80-летию видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева, сообщает Trend Life.

Директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы Ифтихар Пириев и директор центра Шахин Самедов рассказали о жизни и творчестве Эльдара Гулиева, имя которого вписано в историю национальной культуры.

Богатое творчество мастера, отличающееся идейной глубиной, сохраняющее в центре внимания анализ нравственности человека на фоне общественно-политических событий, прививающее зрителям такие понятия, как доброта, ответственность, гуманизм, занимает достойное место в золотом фонде нашей культуры. Тематическое разнообразие и актуальность, активная гражданская позиция и чувство современности, тонкий психологизм образов и жизненность событий составляют своеобразие творчества Эльдара Кулиева. Созданные им фильмы на историческую тематику, олицетворяющие почтение к прошлому нашего народа, сыграли значимую роль в пропаганде наших национально-духовных ценностей, воспитании молодого поколения в духе верности Родине.

Гостям были представлены кадры из фильмов мастера кино.

Эльдар Кулиев родился в Баку 18 января 1941 года. После школы работал помощником режиссера на киностудии "Азербайджанфильм", в 1960–1966 годах получил высшее образование по специальности кинорежиссер во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве на курсе Сергея Герасимова.

С 1967 года связал судьбу с киностудией "Азербайджанфильм", где работал до конца жизни. Впервые серьезно заявил о себе в 1969 году после выхода фильма "В этом южном городе". В своих картинах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". Зрители также с особой теплотой относятся к таким работам режиссера, как "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Записки дервиша", "Легенда Серебряного озера" и многие другие.

С 1986 года был художественным руководителем экспериментальной молодежной творческой студии "Дебют" при киностудии "Азербайджанфильм", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам. Был профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, секретарем Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. В 1999 году был избран президентом Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана. Скончался 16 апреля 2021 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)