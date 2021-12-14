"Культурная перезагрузка" с Фараджем Гараевым и Рауфом Фархадовым

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана пройдут очередные мероприятия в рамках проекта "Mədəni Yenilənmə" ("Культурная перезагрузка"), сообщает Trend Life.

Проекта "Mədəni Yenilənmə" проводится Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана с октября 2021 года.

Как рассказала Trend Life директор Дома-музея Гара Гараева Зулейха Гараева-Багирова, очередные мероприятия в рамках проекта "Mədəni Yenilənmə" будут посвящены современной азербайджанской, российской и зарубежной музыке.

"Состоятся два концерта в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. 16 декабря пройдет концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Орхана Гашимова. На вечере прозвучат сочинения Арнольда Шёнберга и Фараджа Гараева. 17 декабря выступит Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. В программе будут исполнены сочинения азербайджанских композиторов, среди них и произведения Фараджа Гараева", - сказала она.

По словам Зулейхи Гараевой-Багировой, в реализации проекта поддержку оказывают различные учреждения культуры, среди них Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана, Дом-музей Гара Гараева.

Также 15-17 декабря будут организованы встречи с народным артистом Азербайджана, композитором, педагогом Фараджем Гараевым, музыковедом, доктором философии Рауфом Фархадовым и с пианистом, педагогом Самиром Мирзоевым.

Семинар-дискуссия с участием Фараджа Гараева состоится 15-17 декабря в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. Мероприятие будет посвящено творчеству Фараджа Гараева и музыке московских композиторов.

16 декабря с участием Рауфа Фархадова состоится лекция-дискуссия на тему "От постмодернизма к тотальному синтезу".

17 декабря в Центре Современного искусства YARAT доцент Государственной консерватории Антальи Самир Мирзоев выступит с лекцией на тему "Феномен синестезии и Скрябин".

Также 15 декабря состоится презентация книги об ансамбле SoNoR.

"Мероприятия направлены на ознакомление наших современников с музыкой сегодняшнего дня. Участники проекта расскажут о процессах, происходящих в музыкальной культуре", - отметила Гараева-Багирова.

Отметим, что основная цель проекта "Mədəni Yenilənmə" - познакомить азербайджанскую публику с деятельностью наших талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)