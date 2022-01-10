Мало жить настоящими чувствами… - мастер-класс народного артиста Бахтияра Ханызаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Öyrədərək öyrənirəm" (Обучая, учусь) в Азербайджанском государственном театре пантомимы стартовали мастер-классы, сообщает Trend Life.

Мастер-классы ведет народный артист, главный режиссер Государственного театра пантомимы Бахтияр Ханызаде.

Участие в первом занятии приняли театроведы, актеры и режиссеры - как уже состоявшиеся представители сферы искусства, так и студенты.

Первый день занятий прошел на тему "Həqiqi hisslərlə yaşamaq azdır" (Мало жить настоящими чувствами). Бахтияр Ханызаде рассказал о системе Константина Станиславского, Михаила Чехова и различных методиках актерской подготовки, используемых в мировой практике, рассказал о своем опыте, а также, продемонстрировав этюды, объяснил это в практической форме.

Отметим, что завтра мастер-класс на тему "Həqiqi hisslərlə yaşamaq azdır" (Мало жить настоящими чувствами) продолжится, 13 января пройдет мастер-класс для режиссеров "Şekspirin Hamleti. Hamlet kimdir?" (Гамлет Шекспира. Кто такой Гамлет?), а 14 января состоятся занятия под названием "Teatr və mən – mən və teatr" (Театр и я – я и театр) для театроведов.

Мастер-классы проходят в Азербайджанском государственном театре пантомимы, начало - в 11.00.

(Автор: Джани Бабаева)