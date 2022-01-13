В России покажут, как азербайджанский актер превратился в эгоистичного принца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов исполнил одну из главных ролей в эпической саге "Этерна: Часть первая", премьера которой состоится в ближайшее время на российском интернет-сервисе о кино "Кинопоиск", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Анар Халилов воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана, предков которого Оллары в свое время свергли с трона Талига. Альдо живет в Агарисе (местном Ватикане) под крылом у Эсперадора (местного Папы Римского), собирает вокруг себя мятежных дворян и планирует переворот.



"Для меня Альдо - очень мощный персонаж. Внутри него горит огонь настолько сильный, что способен сжечь и его самого, и все вокруг. А может быть, наоборот, он будет освещать всем путь? Посмотрим. В Альдо мне нравятся и положительные, и отрицательные черты. Ведь в жизни не бывает однозначно плохих или хороших людей, поэтому принц и получается таким "настоящим", - отметил ранее Халилов в одном из своих интервью.

Литературной основой сценария сериала стал цикл романов Веры Камши "Отблески Этерны" в жанре исторического фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века.

(Автор: Джани Бабаева)