В Баку прошла церемония вручения памятных нагрудных знаков "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундзаде в Баку состоялась торжественная церемония награждения памятными нагрудными знаками "880-летие Низами Гянджеви" руководителей ряда высших учебных заведений, представителей дипмиссий, аккредитованных в стране, а также писателей, деятелей искусства, сообщает Trend Life.

Нагрудный знак учрежден министерством культуры Азербайджана.

Отметив, что 2021 год в Азербайджане был объявлен "Годом Низами Гянджеви", первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев рассказал о проектах, реализованных в рамках этого Года как в стране, так и за рубежом.

Далее участникам мероприятия были вручены памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви (1141-2021)" и удостоверения.

Среди награжденных – ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Урхан Алекперов, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов и другие.

(Автор: Джани Бабаева)