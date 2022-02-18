Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 18 февраля 2022 15:37 (UTC+04:00)
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась презентация научно-методического, популярного журнала "Мир Гобустана", учреждённого Гобустанским национальным историко-художественным заповедником, сообщает Trend Life.

Также в рамках мероприятия был представлен официальный сайт журнала и состоялся премьерный показ мультфильма "Гавалдаш", снятого по заказу заповедника.

Выступая на мероприятии, первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что пропаганда памятников Гобустана является одним из приоритетных направлений деятельности министерства культуры Азербайджана.

Замминистра подчеркнул, что сохраняя свою культуру, мы сохраняем свою идентичность. Памятники Гобустана имеют большое значение не только для Азербайджана, региона, но и для мирового наследия.

"Наскальные рисунки в Гобустане отражают быт, религиозные обряды, сцены охоты и рыболовства, земледелия и т.д. И все это наша история, поэтому на современное поколение ложится большая ответственность в деле сохранения и пропаганды этих памятников", - сказал он.

Директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев рассказал об истории заповедника, исследованиях, проводившихся на его территории. Было отмечено, что в 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Говоря о направлениях деятельности заповедника, Вугар Исаев подчеркнул, что основными из них являются сохранение и передача будущим поколениям наследия Гобустана; проведение научно-исследовательской работы; пропаганда наследия Гобустана.

"Для ознакомления детей, подрастающего поколения с памятниками Гобустана по нашему заказу был снят мультфильм "Гавалдаш". Над его созданием работали специалисты из Азербайджана, США и Турции. В сюжете мультфильма отражены памятники Гобустана. Все желающие могут посмотреть мультфильм на сайте заповедника, а также на других интернет-платформах. Также верим, что журнал "Мир Гобустана" вызовет большой интерес у читателей. Первый выпуск издания представлен на азербайджанском языке, однако в будущем мы планируем издавать журнал и на английском. Также мы планируем и ведем переговоры о том, чтобы наш журнал был представлен на борту самолетов для того, чтобы туристы могли знакомиться с памятниками заповедника", - сказал Исаев.

Исаев добавил, что с материалами, опубликованными в журнале, читатели также могут ознакомиться на его сайте.

В своих выступлениях директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова и исследователь наследия Гобустана, ученый-археолог Фируза Мурадова дали высокую оценку изданию журнала, подчеркнув важность того, что первый его выпуск посвящен первому исследователю Гобустана, археологу Исхагу Джафарзаде.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен мультфильм "Гавалдаш". Автор идеи мультфильма –Вугар Исаев, автор сценария - Урфат Вугароглу, режиссер - Огтай Агамалыев, монтажер – Гафар Магеррамов.

(Автор: Джани Бабаева)

Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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