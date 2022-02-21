Ивар Калныньш и Ольга Кабо провели в Баку сеанс черной магии (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Итак, граждане, сегодня наш театр-варьете пригласил вас на сеанс черной магии с последующим её разоблачением!" - этими словами началась эта удивительная история.

Российская актриса театра и кино Ольга Кабо и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш блистали в спектакле "Мастер и Маргарита" на сцене Дворца Гейдара Алиева, поставленного Валерием Беляковичем по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщает Trend Life. Вечер был представлен 33 Event.

Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители более 50 стран. Так было и в Баку, где билеты были распроданы задолго до спектакля.

В постановке мэтра московской режиссуры Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита" – это не буквальный пересказ сюжета, а театральная композиция, построенная по мотивам романа и вмещающая в себя все три пласта, заложенные Булгаковым – бытовой, фантастический и библейский. Театральная версия романа Театр "Огни Москвы" оказалась не менее впечатляющей и чарующей, чем сам оригинал. Хитросплетение сюжетных линий, переносящее то в Москву 30-х годов, где только-только массово начали ходить трамваи, то на мистический бал Воланда, то во дворец Ирода Великого…Декорации - огромное, нарисованное на полотнище, как раз изображение трамвая с вагоновожатой-комсомолкой, с театром-варьете и психиатрической больницей, с афишей сеансов черной магии профессора Воланда, силуэтами Мастера и Маргариты, уходящими по лестнице в небо.

Ольге Кабо блестяще воплотила образ Маргариты, очаровательная и нежная, но сильная, которая легко превращалась из беззащитной женщины в спасительницу своего Мастера и королеву бала Воланда. Мастера великолепно сыграл Владимир Бегма, заставив поверить в роковую любовь к Маргарите, которая "как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!". Актер сумел передать муки творчества и душевные порывы Мастера, а также воплотил сложнейшую роль Иешуа Га-Ноцри. Ивар Калныньш предстал в образе умудренного опытом прокуратора Иудеи Понтия Пилата, выбор которого был определен страхом, а также воплотил почти безмолвного Коровьева-Фагота.

Сыграть в этом спектакле мечтают многие актеры, а удается не всем. Словно существует какой-то мистический отбор, допускающий к перевоплощению только наиболее талантливых, искренних, верящих в то, что любовь сильнее зла, смерти и живет вне времени. В этот день на сцене в водоворот происходящих событий зрителей потрясающе увлекли Михаил Гудошников, Илья Лисицын, Наталья Гончарова и Андрей Бута, которые предстали в образах - Ведьма Гелла, кот Бегемот, поэт Бездомный, Азазелло, Первосвященник, врач психиатрической больницы, Берлиоз… Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивали к себе и очаровывали зрителей.

В спектакле затронуты также сюжетные линии романа: тема Бога, взаимоотношения писателя и власти. Этот культовый роман неподвластен времени, на любом историческом витке он оказывается все так же востребован. Бесспорно, трудно на сцене воспроизвести одно из самых сложных для экранизации произведений. Роман очень сложен в постановке из-за своего объёма, множества героев, параллельных историй и отсылок. Одно можно сказать наверняка - после просмотра спектакля появляется непреодолимое желание снова перечитать "Мастера и Маргариту".

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(Автор: Вугар Иманов)