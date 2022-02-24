Прощай… Сыновья Ялчына Рзазаде провели концерт в память об отце (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сыновья народного артиста Азербайджана Ялчына Рзазаде - Метин, Орхан и Юсиф провели концерт в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в память об отце, который своим творчеством завоевал всенародную любовь, сообщает Trend Life. Ялчын Рзазаде скончался год назад после продолжительной болезни.

Вечер был организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Среди гостей были родные и близкие Артиста, коллеги и поклонники творчества

"Мне все время кажется, что папа жив. Отец был прекрасным главой семейства, а для нас троих он был другом. Мы всегда советовались с ним во всем, а сейчас остались одни. За этот год я очень сильно повзрослел. Многому я научился у своего отца, который был также моим прекрасным педагогом, когда я учился в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля и Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. Он со всеми своими студентами и учениками дружил, всегда помогал им в жизни. Я часто пою песни из репертуара отца. Но есть некоторые композиции, которые я никогда не смогу исполнить, так как в них живет вечная душа Артиста, и они принадлежат только его миру… ", - отметил Метин Рзазаде, который старается достойно продолжить путь своего отца.

На открытии вечера заведующая отделом искусства и нематериального наследия министерства культуры Фарах Аджалова рассказала о жизни и творчестве Ялчына Рзазаде, были представлены фотографии под музыку Əlvida (Прощай) и ролики народного артиста.

Художественным руководителем вечера был народный артист Салман Гамбаров. В концертной программе композиции из репертуара Ялчына Рзазаде исполнили народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Гейдар Анатоллу, заслуженная артистка Айгюн Гурбанова, исполнители Метин Рзазаде, Ровшан Гахраманов и Фахри Кязым.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов в Лянкяране. Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, которую окончил с красным дипломом. Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах. Был одним из основателей национальной эстрады. Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, Джахангиром Джахангировым, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "В огне". Его исполнение украсило такие популярные художественные фильмы как "Деде Горгуд", "Гайнана" и другие. Дважды чемпион страны по карате. Был заведующим кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Скончался 22 февраля 2021 года.

(Автор: Вугар Иманов)